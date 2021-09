Vendanges 2021 : "Pas plus de 50% de perte, j'espère"

Les premiers coups de sécateur retentissent en Côte d'Or, notamment pour les crémants. Top départ des vendanges dans notre département : Où en est-on après le gel du printemps et les pluies de l'été ? On reçoit ce mercredi matin un viticulteur de Savigny-lès-Beaune, Jean-Baptiste Le Breuil.

France Bleu Bourgogne : A quelques jours de vos vendanges (elles sont prévues le 22 septembre), comment s'annonce la récolte dans votre domaine à Savigny-lès-Beaune ?

Jean-Baptiste Lebreuil : au niveau qualitatif, je suis plutôt confiant. Je suis un naturel pessimiste, mais au final, on a eu un semblant d'été depuis la fin août début septembre, avec des belles journées ensoleillées et chaudes. Et c'était juste au moment où les raisins en avaient besoin, les pinot, chardonnay, et ils en ont profité pleinement et donc qualitativement. Je pense qu'on peut faire quelque chose de très bon. Ça fait un an qu'on travaille pour ça.

Et quantitativement, ça va donner quoi ?

C'est sûr, c'est un petit peu plus compliqué. Tout le monde sait qu'on a eu un gel, un gel très important début avril. Bon, il y a des pertes importantes en blanc et en rouge. Pas facile d'estimer à quelques jours des vendanges. Je passe tous les jours dans mes vignes à Savigny ou à Aloxe-Corton, et c'est vrai que bon, ce n'est pas évident de s'en rendre compte. J'ai hâte maintenant de couper pour voir tout ça. Mais bon, il y a une perte qui, je pense, j'espère pas plus de 50 pour cent pour moi.

Pour vous, les vendanges démarrent le 22 septembre. Pourquoi cette date un peu plus tardive ?

Traditionnellement, mon père avait coutume de dire que le début des vendanges, ce n'est pas comme l'ouverture de la chasse ou de la truite. Pas la peine d'y aller le premier jour. Et moi, je préfère attendre en fait une maturité optimale. Donc, je regarde tous les jours mes vignes. Il y a des prélèvements qui sont faits pour bien se rendre compte du niveau de sucre ou de l'acidité. On goûte aussi le raisin et on constate l'état sanitaire en fonction de ça et c'est ce qui me permet de déterminer ma date. Donc ce sera le 22, à un jour près.

Cela veut dire que la récolte sera meilleure ?

J'espère qu'elle sera meilleure. C'est mon objectif. Comme je l'ai dit, ça fait un an que l'on cultive les raisins, donc je veux essayer. A quelques jours des vendanges, je ne veux pas tout gâcher pour moi, pour mon équipe, pour mes clients. Je vais essayer d'avoir le meilleur. Donc, on regarde beaucoup notre fidèle ami en ce moment : tous les vignerons sont sur les applications météo toute la journée et en fonction de ça, ça permet de voir le jour J.

Pendant ces vendanges. Il faut forcément des vendangeurs. Vous en avez combien ? Ils viennent d'où ?

J'ai une équipe assez restreinte. Cette année, on en a une petite quinzaine et j'ai la chance d'avoir de la famille, des cousins qui viennent régulièrement. Il y a aussi des amis, et puis des habitués qu'on adore, des habitués de France aussi, d'autres pays comme la Belgique ou les Polonais. Moi, j'ai des Polonais de familles qui viennent depuis plus de 25 ans. Ce n'est pas nouveau.

Est-ce que la pandémie va compliquer cette récolte d'une manière ou d'une autre ?

Pas forcément. Ça fait un an et demi, presque deux ans maintenant qu'on l'a et on a eu beaucoup de choses à mettre en place l'année dernière pour les vendanges. Donc on va reconduire ces choses là, c'est à dire, évidemment, les gestes barrières que tout le monde a bien pris en compte. Chacun, évidemment, a son équipement. Ça, c'est important. On donne un sécateur pour toute la semaine et après la distanciation, chez nous, les rangs sont espacés d'un mètre, donc, c'est déjà facile à calculer. En principe, jamais personne ne travaille côte à côte avec un autre. En plus, on a quand même la chance d'être à l'extérieur. Donc ça, c'est bien aussi. Évidemment, dans les véhicules où à la cuverie, où il peut y avoir une distanciation un peu plus difficile, où là, on va porter le masque et faire bien attention à tout ça. Mais c'est clair qu'on est comme tout le monde. On veut faire très attention pour éviter tout risque de contamination.