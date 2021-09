Vendanges 2021 : toutes les dates en Champagne, commune par commune

Si les premiers coups de sécateurs ont déjà été donnés dans l'Aube, les vendanges peuvent débuter dans la Marne dès ce jeudi 9 septembre à Villers-Franqueux, Trois-Puits ou encore Rueil notamment pour le cépage Meunier. La réunion a eu lieu ce mercredi 8 septembre avec le Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC) pour déterminer les dates d'ouverture, cépage par cépage, dans les 319 communes de l'appellation Champagne.

Dans les grosses communes de l'appellation, telles que Ay, Avize ou Epernay, les vendanges ne commenceront que la semaine prochaine, autour du 14 septembre.

Un rendement maximum à 13.100 kilos par hectare

Le rendement maximum pour les prochaines vendanges en Champagne a été fixé à 13.100 kilos par hectare cette année. Le 21 juillet dernier, les représentants des vignerons et des maisons s’étaient accordés sur un rendement commercialisable à 10.000 kilos par hectare et jeudi 2 septembre le Comité Champagne a précisé : 3.100 kg/ha peuvent être récoltés et mis dans la réserve individuelle.

Pou les vignerons en revanche qui n'arriveraient pas à atteindre ce rendement -et ils sont nombreux dans certains secteurs en raison des pertes liées au gel du printemps et au mildiou-, ils pourront eux puiser dans la réserve.

Retrouvez ci-dessous toutes les dates d'ouverture des vendanges en Champagne, commune par commune, cépage par cépage :

Dates des vendanges dans la Marne :