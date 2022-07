Vendanges 2022 en Alsace : la campagne de recrutement des saisonniers a commencé !

Alors que les vendanges s'annoncent pour la fin du mois d'août en Alsace, la ligne Alsace Vendanges ouvre ce mardi 26 juillet. Plus d'un millier de postes sont à pourvoir : on recherche des coupeurs, des porteurs ou encore des ouvriers cavistes.

En Alsace, dans un mois, si les conditions climatiques se maintiennent, ce sera le coup d'envoi des vendanges pour le crémant. Elles devraient débuter aux alentours du 23 au 29 août selon les secteurs.

Si vous voulez manier le sécateur dans les vignes, la ligne Alsace Vendanges est ouverte aux heures de bureau, dès ce mardi 26 juillet.

Des postes de coupeurs, porteurs ou ouvriers cavistes à pourvoir

Pour postuler, il suffit de composer le 03.89.20.80.70 . Plus d'un millier de postes sont à pourvoir : des postes de coupeurs, porteurs et ouvriers cavistes, pendant les six semaines que durent les vendanges. Vous pouvez aussi postuler directement chez les vignerons, ils mettent souvent des petites annonces sur les réseaux sociaux.

Des vendanges qui seront en avance cette année, à cause de la canicule et de la sécheresse.

Manque de main-d'œuvre ?

A la fin du mois d'août, c'est souvent plus compliqué de trouver des candidats. La rentrée des étudiants est avancée, ils ne seront pas nombreux. D'autres vignobles vendangent aussi en même temps, c'est le cas de la Champagne et de la Bourgogne.