Vendanges 2022 en Gironde : "C’est un peu plus précoce chaque année"

Les premiers coups de sécateur ont été donnés dès ce mardi dans le vignoble bordelais pour les vendanges les plus précoces jamais enregistrées. "En 2003, c'était le 18 août, en 2020 le 17 et là encore, on aurait pu les commencer hier, lundi, ou la semaine dernière", rapporte à l'AFP Jacques Lurton, président du syndicat de l'appellation Pessac-Léognan. Et cette année, ce sont les blancs secs qui ont ouvert le bal avant même les crémants. "À part en 2003, on n’avait jamais connu ça ! Et encore, on a hésité cette année a commencé le 12 août" explique Éric Perrin le propriétaire du Château Carbonnieux à Leognan.

Ces vendanges précoces influent aussi sur la vigne. Si le raisin est "joli et sucré", selon le chef de culture de la propriété d’appellation Pessac-Leognan, il manque tout de même "un peu de jus", la faute au manque d’eau et aux différents épisodes de canicule. Pour autant Éric Perrin n’est pas inquiet. "Les premiers rangs sont toujours moins riches, pour faire le compte de la production de cette année il faudra attende la fin des vendanges", explique-t-il.

Plus difficile de trouver des vendangeurs mi-août

Pessac-Léognan, mais aussi les appellations Pomerol et Saint-Emilion avaient cet été obtenu l'autorisation d'irriguer leurs jeunes vignes, mal en point du fait des conditions climatiques extrêmes. Les viticulteurs attendent beaucoup des prochaines précipitations pour préserver le "joli millésime" attendu, selon le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB). "Les grands millésimes sont des millésimes précoces. C'est donc une bonne nouvelle. Toutefois, les baies sont encore de petite taille. Il faudrait un ou deux orages sans grêle pour aider à gonfler les raisins", explique son directeur de la communication Christophe Château.

Sauf que trouver du personnel à la mi-août s’avère compliqué. "Monter une équipe pour une journée avant le long week-end férié on a laissé tomber, déjà là on a eu un peu de mal. On est pour le moment en demi effectif", déplorele propriétaire du Château Carbonnieux. Du côté des crémants bordelais, près de 400 vendangeurs sont à pied d'œuvre pour démarrer mercredi chez le producteur Bordeaux Families et ce, pour trois semaines de récolte. La fin des vendanges devrait arriver tôt, d’ici la fin septembre, comparé à mi-octobre habituellement.