Vendanges 2023 en Champagne : "on découvre une vendange qu'on a pas dans les archives"

C'est la dernière ligne droite : les dates de début des vendanges, cépage par cépage, pour les 319 communes de l'appellation Champagne, seront publiées ce samedi par le Comité Champagne. Le CIVC qui étudie ce vendredi 1er septembre les dates proposées dans les différents secteurs du vignoble, en fonction des derniers "relevés matu". "Ah bah pour le coup, cette vendange elle est particulière", souligne dans un sourire Sébastien Debuisson, responsable technique au Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC).

Avec d'abord un poids des grappes qui bat tous les records. "Le précédent record date de 2005, et là on est 220 grammes sur le réseau matu... en moyenne, tous cépages confondus c'est énorme! et on bat pas le record d'un petit pourcent mais de 30 à 40%, on découvre en fait une vendange qu'on a pas du tout dans les archives et on pense qu'on faire quelque chose de très bien mais avec un référentiel hors normes".

Le poids moyen des grappes bat tous les records en Champagne cette année. © Radio France - Sophie Constanzer

A Coulommes la Montagne dans la Marne, à l'heure des derniers relevés avant les dates de vendanges, on scrute surtout les taux de sucre qui progressent doucement. "Les degrés sont pas aussi élevés qu'on en a l'habitude en Champagne dans les années précédentes mais en même temps on a des signaux de maturité aromatiques et physiologiques très positifs", souligne Marie-Pierre Vacavant, animatrice du réseau matu au Comité Champagne.

Et puis il faudra surveiller la progression du botrytis, la pourriture grise et qui dépend évidemment des conditions météo des prochains jours. Progression très aléatoire selon les secteurs de l'appellation Champagne : c'est dans l'Aisne qu'elle progresse le plus vite selon le dernier bulletin du Comité interprofessionnel des vins de Champagne.

