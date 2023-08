Vendanges 2023 : l'Alsace recherche des saisonniers

Alsace Vendanges, c'est le nom du service dédié, mis en place par Pôle emploi, en partenariat avec l'association des viticulteurs d'Alsace (AVA) et la mutualité sociale agricole (MSA) pour permettre aux viticulteurs de trouver la main d'œuvre dont ils ont besoin pour les vendanges.

L'an dernier, ce dispositif a permis de répondre à 2618 offres d'emploi. Depuis le mardi 8 août, une permanence téléphonique permet aux candidats de postuler, en appelant le 03 89 20 80 70

ⓘ Publicité

Des postes de coupeurs et de porteurs

Les agents de Pôle emploi propose aux candidats, une offre de poste le plus près possible de leur domicile.

Des postes de porteurs, de coupeurs, ou même d'ouvriers cavistes sont disponibles, pour des périodes de quelques jours à un mois.

On ignore encore la date précise des vendanges 2023 en Alsace. Elles devraient débuter fin août, début septembre, pour les raisins servant à l'élaboration du crémant, et une semaine plus tard pour le reste du vignoble.

Manque de candidats?

Cloé Moro, responsable de cette structure temporaire Vendanges 2023 à Pôle emploi Colmar, redoute un manque de candidatures. Le taux de chômage étant particulièrement bas ces derniers mois dans le secteur de Colmar, il s'établit, selon ses données, à 5,3%.

Il n'y a pas que les chômeurs qui peuvent postuler, étudiants et retraités sont aussi les bienvenus.