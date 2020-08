PHOTOS - Vendanges à Châteauneuf-du-Pape : le millésime s'annonce exceptionnel

Premiers coups de sécateurs sur les hauteurs de Châteauneuf-du-pape ce mardi. Ici, on vendange tout à la main. La machine est interdite, selon le cahier des charges très draconnien de cette AOC très prestigieuse.

Plus de 3000 hectares de Châteauneuf-du-Pape

L'appellation Châteauneuf-du-Pape couvre plus de 3.000 hectares répartis sur cinq communes du Vaucluse : Bédarrides, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Orange et Sorgues. Cette année, le millésime s’annonce particulièrement exceptionnel. On le doit à une météo favorable, un été ensoleillé et un peu de pluie pour assurer un savant équilibre.

Au pied du château qui surplombe le village, les parcelles du domaine du Château Maucoil qui compte les 13 cépages de l'AOC. Du grenache et du syrah pour les plus connus, on trouve aussi des cépages oubliés comme le muscardin ou le terre et noir.

Au pied du château qui surplombe le village, les parcelles du domaine du Château Maucoil qui compte les 13 cépages de l'AOC.

"Il y a vraiment un goût Châteauneuf-du-Pape. C'est un vin de terroir, très complexe" - Aurélie Lardet, responsable export au Château Maucoil et domaine Lavau

Les 45 hectares de vignes du domaine sont cultivés en agriculture biologique. Lylian Bottin, responsable des vignobles au château Maucoil, goûte les raisins à vendanger. "C'est pour vérifier la bonne maturation des raisins. Les blancs qu'on commence à vendanger aujourd'hui sont sucrés, ils sont très bons. De bonne augure pour la récolte 2020."

Pour Aurélie Lardet, responsable export au Château Maucoil et domaine Lavau, "il y a vraiment un goût Châteauneuf-du-Pape. C'est un vin de terroir, très complexe. Je comparerais ce millésime 2020 au cru 2012 ou 2010."

Si la récolte s'annonce particulièrement bonne, c'est notamment dû à un équilibre subtil de plusieurs facteurs météo et notamment un été ensoleillé avec un peu de pluie qui a permis d'assurer de la fraîcheur aux raisins.

Après les blancs, les vendanges des rouges en appellation Châteauneuf-du-Pape vont bientôt démarrer, elles devraient s'achever fin septembre.

