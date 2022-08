Vendanges : au moins 20% de pertes mais un bon millésime à venir dans le Frontonnais et le Gaillacois

Les premiers coups de sécateur ont été donnés dans le Gaillacois en cette semaine du 15 août. Les vendanges 2022 ont trois semaines d'avance dans la plupart des domaines tarnais. Côté Haute-Garonne, dans le Frontonnais, la récolte du raisin est imminente dans la plupart des domaines alors qu'elle a d'habitude lieu à la mi-septembre. Voici comment se présentent les millésimes, après deux mois de sécheresse et du gel au début de l'année.

Des vendanges moins précoces que redouté

Après le printemps, les domaines s'attendaient à des récoltes encore plus précoces. Benjamin Piccoli, le directeur de la Maison des vins de Fronton, est assez rassuré : "On avait eu un printemps assez pluvieux et avec ensuite du beau temps donc on s'attendait à une année encore plus précoce, presque d'un mois. Finalement, avec la sécheresse et la canicule de cet été, pas une goutte de pluie à Fronton pendant deux mois, cela a bloqué les maturités et elles ne se sont débloquées que depuis une dizaine de jours donc on a environ quinze jours d'avance. Pas aussi spectaculaire qu'on pensait".

Dans le Frontonnais, les blancs, le Gamay, et les pétillants naturels sont d'abord récoltés. Viendront ensuite, début septembre, les rouges et les rosés d'appellation.

Dans le Gaillacois, les vendanges ont démarré dans la majorité des domaines cette semaine avec trois semaines d'avance. "C'est quand même assez exceptionnel en terme de millésime mais on s'attendait à avoir des pertes beaucoup plus importantes avec la sécheresse", estime Cédric Carcenac, le président de la Maison des vins de Gaillac installé à Montans.

Des pertes de 20 à 30%

Dans le Frontonnais, où la fête des vins Saveurs et Senteurs organisée par la Maison des vins de Fronton démarre ce vendredi 19 août, on estime les pertes liées à la sécheresse entre 20 et 30%. Comme toujours, ce sont les jeunes vignes qui ont le plus souffert malgré l'arrosage : "Elles sont fragiles, à la différence des vieilles vignes qui, elles, ont des racines qui sont nombreuses, profondes. Des racines qui ont un effet tampon sur toutes les variations climatiques", explique Marc Penavayre du Domaine Plaisance à Vacquiers.

Des raisins plus petits mais de belle qualité

La bonne nouvelle c'est que le millésime est savoureux. Cédric Carcenac, le président de la Maison des vins de Gaillac, le confirme : "C'est très prometteur. On a du fruit, on a du jus, on a de belles couleurs qui s'annoncent. Des vins assez puissants avec de la matière donc c'est très intéressant."

"Le vignoble est de très belle qualité puisqu'on n'a eu aucune maladie." — Benjamin Piccoli

Benjamin Piccoli fait presque le même constat dans le Frontonnais : "Le millésime va être assez pauvre en jus, on a de petites grappes, mais le vignoble est de très belle qualité puisqu'on n'a eu aucune maladie. Pas de pluie donc pas de maladie. On devrait avoir de très bons vins rouges, bien concentrés avec des arômes bien mûrs. De toute façon la Négrette (le cépage spécifique au Frontonnais, ndlr) est très aromatique et elle s'exprime encore mieux quand on a un bel été".

Des vins assez puissants

Gare cependant à la puissance des vins. La maturité très aboutie des baies est synonyme de vins puissants. Marc Penavayre du Domaine Plaisance à Vacquiers explique qu'il va falloir être vigilant : "Il va falloir être très réactif pendant les vendanges, avoir du ressenti pour que les vinifications fassent que les vins ne soient pas trop puissants". Le Domaine Plaisance cherche encore des vendangeurs, n'hésitez pas à le contacter : 05 61 84 97 41.

Un constat que confirme Cédric Carcenac : "Les vignerons vont travailler la nuit pour rentrer des raisins frais. C'est un savant équilibre entre ramasser le raisin frais et ne pas laisser trop monter en degrés", explique le Tarnais qui s'apprête à récolter.