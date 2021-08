Vendanges : on cherche encore 1.400 personnes en Côte-d'Or

Qui a envie de venir travailler au milieu des vignobles réputés dans le monde entier ? Les domaines de Bourgogne sont encore loin d'avoir fait le plein de vendangeurs. Cette année, en raison de la météo maussade de l'été, la récolte devrait débuter aux alentours du 15 septembre.

"Sur le secteur des Hautes-Côtes et des Côtes-de-Nuits, (entre Dijon et Beaune) nous avons encore 1.400 postes à pourvoir" détaille Sébastien Thomas, conseiller Pôle-Emploi en charge de ce recrutement. "Comme les vendanges démarrent plus tard, nous avons beaucoup moins d'étudiants disponibles, et il y'a de la place pour des gens qui n'ont jamais travaillé dans les vignes. Il n y a pas de profil particulier, on ne recherche pas des "costauds" , mais des personnes qui acceptent de travailler au grand air, même s'il fait chaud ou s'il pleut. C'est un peu physique, car il faut se baisser et se relever, mais au bout de deux jours on est rodé."

Un numéro direct pour se faire connaitre

Pôle-Emploi a ouvert un bureau de recrutement à Beaune et on peut s'y rendre sans rendez-vous. II y a aussi une ligne une ligne directe pour connaître les offres d'emploi le plus près de chez soi, ou les domaines qui peuvent héberger leurs travailleurs. C'est le 03 80 25 37 73, et c'est un numéro gratuit.

"On a pas besoin de passe sanitaire pour venir travailler dans les vignes" précise Sébastien Thomas. "Il n y a pas non plus de restrictions pour les travailleurs européens, mais compte tenu des conditions actuelles, ils seront peut être moins nombreux que d'habitude. Le poste de vendangeur est payé au SMIC, mais certains domaines ajoutent des primes ou offrent le repas de midi par exemple."

Vendanges dans un domaine de Pommard (image d'archives) © Radio France - Olivier Estran

Un site spécialisé pour trouver un employeur près de chez soi

"De notre côté, on a 650 offres d'emploi pour les vendanges" assure Laure-Anne Godek, une des animatrices du site internet Vita Bourgogne, qui présente les métiers de la vigne. "Là nous sommes un peu en ébullition, il y a des offres qui arrivent tous les jours. Ceux qui proposent un hébergement trouvent facilement des volontaires. Pour les autres, nous ne sommes pas trop inquiets. Il y a encore trois semaine pour trouver la main d'œuvre nécessaire."

Des ramassage en bus jusqu'à Dijon

"On doit trouver 250 vendangeurs, chaque année c'est la course et chaque année on y arrive" se rassure Edwige Couminal, responsable des ressources humaines pour le Château de Marsannay et le Château de Meursault. "Cette année encore, on demande aux mairies de nous prêter une salle pour venir faire signer les contrats début septembre. Ensuite nous mettons en place un ramassage par bus pour faciliter les choses à tous ceux qui n'ont pas de voiture, ou pas les moyens de payer le carburant tous les jours. On va louer 4 bus de 50 places et d'autres minibus de 9 places pour assurer notre tournée. Pour le Château de Meursault, on va chercher les gens jusqu'à Dijon !"

Cette année, les vendanges devraient être plus courtes © Radio France - Olivier Estran

Cette année, la période de vendanges devrait être un peu plus courte, car le gel de ce printemps a grillé une partie du millésime 2021. Tous les domaines promettent une période de ramassage dense mais "conviviale et dans la bonne humeur". "C'est un moment sympa à connaître, même si on a jamais travaillé dans les vignes" assure Sébastien Thomas de Pôle-Emploi