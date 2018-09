Lucey, France

Les grains d'Auxerrois étaient à maturité parfaite. David et Vincent Lelièvre, à la tête du Domaine Lelièvre depuis dix ans, ont donc demandé à l'INAO (Institut national des appellations d'origine) l'autorisation d'anticiper la date officielle des vendanges, fixée au 6 septembre. Les premiers coups de sécateurs ont été donnés ce mardi, sous le soleil, dans une parcelle de Lucey par une trentaine de saisonniers.

Les grappes d'Auxerrois étaient à maturité parfaite dès ce 4 septembre © Radio France - Isabelle Baudriller

Parmi eux, Mathilde, 27 ans. Premières vendanges pour elle : "Je voulais tenter. Tout le monde m'a dit que c'était difficile mais c'est quand même sympa, il y a une bonne ambiance". Deux rangées plus loin, Muriel et sa bonne humeur communicative. "Franchement, l'ambiance est géniale. Moi j'aime bien !", confie-t-elle.

Muriel et Amandine travaillent en binôme sur un même rang de vigne © Radio France - Isabelle Baudriller

Jean-Claude, lui, est chargé de débarder, autrement dit sortir les bacs de raisin des vignes à l'aide d'un étroit tracteur. C'est l'un des plus fidèles saisonniers du domaine : 45 ans de vendanges ! "Je travaillais à l'usine Kléber en trois-huit", explique le retraité de 72 ans. "Je demandais à être de nuit et venais la journée aux vendanges, je faisais une double journée. Mais après les vendanges, je vous le dis franchement, je prenais huit jours de vacances !"

Jean-Claude, 45 ans de vendanges au Domaine Lelièvre © Radio France - Isabelle Baudriller

Le Domaine Lelièvre table sur 130 000 bouteilles cette année. Des Côtes de Toul servis jusque dans un bar à vins de Los Angeles ou un restaurant de Tokyo. 20% de la production part à l'export. Et pour les 20 ans de l'AOC, le millésime promet d'être bon. "Avec le mois d'août caniculaire et le temps qu'on a eu cette année, on a de la qualité et de la quantité", se réjouit David Lelièvre. "Les vignerons sont contents. On est ravis d'avoir une belle récolte comme celle-ci !"

Un beau millésime en qualité et quantité pour les 20 ans de l'AOC © Radio France - Isabelle Baudriller

En attendant la dégustation, il reste une bonne quinzaine de jours de travail dans les vignes. Les vendanges se concluront par le "tue-chien", comprenez bonne bouffe et convivialité !