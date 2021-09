Vendanges des rouges en Gironde : "j'avais estimé 50% de pertes, finalement c'est 25%" se console un vigneron

Sur les routes de Gironde, en cette fin septembre, les allers-retours de tracteurs avec leurs remorques chargées de grappes bien mûres se font remarquer. Après les rosés et les blancs, on est en plein dans les vendanges des rouges. Dans le nord du département, la coopérative Tutiac, qui rassemble 500 vignerons, estime avoir perdu un quart de sa récolte cette année après le gel du mois d'avril.

à lire aussi Gel dans le vignoble : deux cartes pour résumer les gros dégâts en Gironde

Vendanges des rouges dans le nord de la Gironde, à Saint-Palais, par un membre de la coopérative Tutiac. © Radio France - Céline Autin

La qualité est au rendez-vous, mais pas la quantité

Le président de la coopérative Stéphane Héraud, lui-même vigneron, est à pied d'œuvre pour vendanger d'ici le début de mois d'octobre, sous un ciel menaçant. Les vignerons ne sont jamais à l'abri d'un passage de grêle qui pourrait détruire les récoltes à la dernière minutes. D'autant que cette année, la qualité des raisins est là : "zéro traces de grains pourris, des grains bien mûrs, noirs, mais pas trop alcoolisés. On revient sur des années normales par rapport à ce qu'on attend pour un vignoble de Bordeaux", décrit-il pour une parcelle appellation Blaye Côtes de Bordeaux située à Saint-Palais.

En revanche la quantité laisse à désirer. "On pense perdre un quart de notre récolte, estime Stéphane Héraud, alors que pour toute la France, c'est un tiers, voire un peu plus. On s'en tire un peu mieux que les autres dans le Bordelais, mais c'est quand même une grosse perte de volume." Laurent Mauvillain, viticulteur en agriculture biologique et membre de la coopérative Tutiac, abonde : "Les pluies ont fait grossir les graines, donc la perte n'est pas aussi importante que prévue. Chez moi j'estimais à 40-50% de pertes, et finalement ce sera plutôt 25%, en raison de ces précipitations."

Cet aléas climatique fait suite à une série d'années déjà compliquées pour les viticulteurs : "ça a commencé en 2016-2017, puis 2018 la grêle, 2019, le gel, liste-t-il. Psychologiquement c'est dur."

Les vignerons de la coopératives Tutiac sont sur le pied de guerre, en cette fin septembre, afin de boucler à temps la récolte des rouges. © Radio France - Céline Autin

La reprise des ventes sera cruciale

Il faut bien sûr ajouter la crise sanitaire aux difficultés de la filière viticole, avec des débouchés de vente qui se sont effondrés du jour au lendemain. "L'enjeu commercial est important, confirme Stéphane Héraud. Les cours ont baissé avec la fermeture des restaurants, des cafés, des frontières, la fin des fêtes et de la consommation. Il faut que tout cela redémarre pour nous faire vivre."

La coopérative Tutiac commercialise sur plusieurs années, c'est-à-dire qu'elle constitue des stocks d'anciens millésimes. Ce sont ces stocks qui vont lui permettre d'assurer le rebond, malgré un volume de récolte en baisse, veut croire Stéphane Héraud. "On est prêts", assure-t-il dans un grand sourire.