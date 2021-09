Vendanges en Alsace : la tradition du "Neier Siasser" ou vin nouveau

Alors les vendanges pour les vins non effervescents débutent ce lundi 20 septembre en Alsace, c'est aussi pour les consommateurs l'occasion de déguster du vin nouveau. Le fameux "Neier Siasser", un vin pétillant dont la maturation se situe entre le jus de raisin et le vin.

Après le crémant qui a eu lieu ce lundi 13 septembre, place à la récolte des AOC en Alsace ce lundi 20 septembre. Une vendange moins généreuse en volume, avec des baisses situées entre moins 30 et 40% selon les secteurs.

Ce début de vendanges est ponctué également par la dégustation du vin nouveau sur les domaines. Des dégustations et des événements sont d'ailleurs organisés les 24, 25 et 26 septembre chez les vignerons indépendants.

Une tradition qui marque le début des vendanges

Le vin nouveau est une tradition en Alsace. C'est le fameux "Neier Siasser", nouveau et sucré. C'est un vin pétillant, trouble, il se situe entre le jus de raisin et le vin . Il est issu de la première presse des vendanges.

Sur le domaine Gueth à Gueberschwihr, près de Colmar, on se prépare à accueillir les amateurs de ce vin nouveau, avec des soirées dégustation.

Des animations autour du vin nouveau les 24,25 et 26 septembre chez les vignerons indépendants © Radio France - Guillaume Chhum

Murielle Gueth revient sur la tradition du vin nouveau en Alsace Copier

"C'est au départ une belle boisson sucrée et pétillante, avec peu d'alcool. Au fur et à mesure le taux d'alcool devient plus important. C'est un vin plaisir, que l'on offre à nos vendangeurs, ils en raffolent. On va en proposer aussi à nos visiteurs, avec en accompagnement de la charcuterie, du fromage du pain paysan et des noix," explique Murielle Gueth, à la tête du domaine de huit hectares depuis 1996.

Un vin nouveau à consommer pendant un bon mois et bien sûr avec modération.

Reportage sur le vin nouveau au domaine Gueth à Gueberschwihr Copier