Ce service existe depuis 24 ans. Alsace Vendanges qui travaille main dans la main avec Pôle emploi et l'Association des Viticulteurs d'Alsace lance sa campagne de recrutement. 1300 postes sont à pourvoir pour les vendanges.

Deux possibilités pour candidater

Vous pouvez déposer votre candidature directement sur le site internet de Pôle emploi dès ce jeudi et les viticulteurs qui souhaitent déjà constituer leurs équipes peuvent vous contacter. Vous avez une autre possibilité. Le 14 août , la ligne Alsace Vendanges sera activée. La ligne directe est le : 03.89.20.80.70. Les viticulteurs auront déposé leurs offres en amont et les candidats seront orientés au plus près de leur lieu d’hébergement. Cette ligne permet aux employeurs d'être prêts le jour J.

Essentiellement des postes de coupeurs

Pour vendanger, il suffit d'avoir plus de 16 ans et être apte physiquement. Les postes proposés sont majoritairement des postes de coupeurs. Des porteurs, conducteurs de tracteurs, chauffeurs de poids lourds, cavistes sont également recherchés.

On connaitra les dates officielles des vendanges lors de l'Assemblée Générale des viticulteurs d'Alsace le 20 août prochain.