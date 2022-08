Vendanges en Alsace : démarrage le 29 août pour le crémant, 5 septembre pour les AOC

Sans surprise, la date officielle de début des vendanges 2022 en Alsace est bien plus avancée que l’an dernier.

Réunie vendredi 26 août à Colmar (Haut-Rhin), l'Association des viticulteurs d'Alsace (AVA) a fixé la date du début des vendanges au 29 août pour le crémant, et au 5 septembre pour les vins tranquilles.

Il s’agit de la date officielle : environ 150 viticulteurs alsaciens ont déjà lancé leurs vendanges sur le crémant, sur les 3.400 déclarants. Ceux qui souhaitent avancer les vendanges pour l'AOC peuvent envoyer un mail à l'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao).

Les viticulteurs manquent de bras cet été, et cherchent encore des vendangeurs, via Pôle-Emploi ou via la ligne téléphonique Alsace Vendanges, au 03 89 20 80 70.

Ces vendanges 2022 sont placées sous le signe de la sécheresse. Elles commencent avec deux semaines d’avance par rapport à l’année dernière, qui avait été marquée par de fortes précipitations.