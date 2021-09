Alors que les vendanges approchent en Alsace, de nombreux domaines sont toujours à la recherche de main-d'oeuvre. Des postes de coupeurs et de porteurs sont disponibles. Cette année, les dates sont décalées et les étudiants ne sont pas au rendez-vous, car ils ont déjà fait leur rentrée à la fac.

Vendanges en Alsace : des vignerons sont toujours à la recherche de coupeurs et de porteurs

"Vignerons cherchent vendangeurs ", c'est le maître-mot en ce moment dans le vignoble alsacien. De nombreux domaines sont encore à la recherche de main-d'oeuvre , alors que les vendanges doivent débuter à la mi-septembre en Alsace.

La plateforme Alsace Vendanges est ouverte depuis 25 août, mais de nombreux vignerons sont toujours à la recherche de coupeurs ou de porteurs.

Des coupeurs et des porteurs disponibles dès la mi-septembre

En plus de la plateforme Alsace Vendanges, des vignerons postent sur les réseaux sociaux des offres d'emploi. C'est le cas du domaine de l'Envol à Ingersheim, près de Colmar qui recherche deux porteurs pour débuter à partir du 13 septembre. Un petit plus au sud, à Orschwihr, au domaine Jean-Bernard Ziegler, on recherche une dizaine de coupeurs à partir aussi de la mi-septembre.

A Orschwihr, Noémie Ziegler est à la recherche d'une dizaine de coupeurs © Radio France - Guillaume Chhum

"Nous n'avons plus nos étudiants, ils vont rentrer à la fac,' explique Noémie Ziegler. La vigneronne recherche activement du monde via le bouche à oreille et ne désespère pas de trouver, même si les vendanges approchent à grands pas.

Etre motivé et dynamique

"Les vendanges sont plus tardives que les autres années, c'est pour cela que nos étudiants ne sont pas là. Pour faire les vendanges, il faut-être motivé, être dynamique et avoir l'esprit d'équipe," souligne Catherine Hirsinger.

Il faut-être disponible pour quatre à cinq semaines à partir de la mi-septembre. Les candidats peuvent joindre Alsace Vendanges au 03.89.20.80.70, ou trouver les offres sur le site de Pôle emploi ou vous rendre directement auprès des domaines qui recherchent .

Pour pallier le problème récurrent du manque d'hébergement des saisonniers, la plateforme propose quelques solutions, dans des campings par exemple.