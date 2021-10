Vendanges en Alsace : la récolte s'annonce encore plus catastrophique que prévu

Alors que la période des vendanges touche à sa fin en Alsace, l'Association des Viticulteurs d'Alsace est très inquiète. Les pertes dues au mildiou et au gel devraient être plus conséquentes que prévu. Des dispositifs de soutien aux vignerons vont être mise en place.

"Ce sera la plus petite récolte jamais vue en Alsace," cette tendance semble se confirmer, alors que la période des vendanges touche à sa fin, l'Association des Viticulteurs d'Alsace est inquiète.

Avant les vendanges, les pertes étaient estimées à moins 20 et moins 40% en moyenne. 60 à 80% dans certains secteurs. Cette tendance semble être encore plus conséquente, si l'on observe de plus près ce qui rentre actuellement dans les caves. "Nous sommes apparemment en deçà des prévisions que l'on avait donné," constate Gilles Erhart, le président de l'AVA. Mais le résultat final est attendu pour décembre, une fois que tout sera rentré et déclaré.

Des domaines en difficulté

En plus des gros dégâts du mildiou cet été, se sont ajoutées les pertes dues au gel du printemps qui ont été sous-estimées. "Le gewurztraminer a ouffert du gel, ainsi que le chardonnay et les pinots," précise Gilles Erhart, le président de l'Association des Viticulteurs d'Alsace.

Les vendanges 2021 en Alsace. Dans les parcelles de gewurztraminer de Gilles Erhart. © Radio France - Guillaume Chhum

Dans les parcelles du gewurztraminer du vigneron à Wettolsheim, près de Colmar, il y a très peu de raisin à récolter.

Des aides à l'étude pour les vignerons les plus touchés

Pour amortir le choc, l'Association des Viticulteurs d'Alsace tente de trouver des solutions. Sur la table il y a l'allégement des charges, la facilité de trésorerie, l'aménagement de paiement des cotisations sociales. Les apporteurs de raisin pour les coopératives sont également fragilisés. Il faut se retrousser les manches face à ces difficultés.

Seule consolation : le millésime 2021 sera de très bonne qualité, avec de très belles acidités et de très beaux arômes , un millésime de garde.