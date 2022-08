EN IMAGES - Vendanges en avance dans les vignobles vendéens

Les vendanges commencent ! Avec environ 2 semaines d'avance en raison de la sécheresse car le raison est bien mûr les vendanges ont débuté cette semaine comme dans les Fiefs vendéens. France Bleu Loire Océan s'est rendu chez Mourat à Mareuil-sur-Lay-Dissais.

C'est exceptionnel, même en 2003 on n'avait pas commencé si tôt. Bruno, maître de chai

"Ca se passe pas mal -raconte Aurélien le chef de culture- _on est de très bonne heure cette année, 10 à 15 jours d'avance car il a fait très chaud (...) Les raisins sont plus petits, les peaux plus fermes et les pépins plus gros, donc il y aura moins de jus cette année, les vins seront sans doute moins acides mais on récolte plus tôt pour garder la fraîcheu_r". "C'est très stressant -renchérit Daniel, vigneron- mais c'est aussi ce qui fait le charme du métier, il n'y a pas une année pareille, c'est un métier passion et la récolte est le meilleur moment de l'année". Sur les 165 hectares du vignoble Mourat une trentaine est encore vendangée à la main grâce à l'appui des saisonniers. Les vendanges vont durer 3 semaines.

Reportage au début des vendanges chez Mourat en Vendée Copier

Une grosse partie du vignoble Mourat reste vendangée à la main © Radio France - Yves-René Tapon

Le raisin est cette année plus petit en raison de la sécheresse © Radio France - Yves-René Tapon

L'agilité des porteurs qui vident les grappes de raisin sur le camion © Radio France - Yves-René Tapon

Aussitôt vendangé le raisin part au pressoir © Radio France - Yves-René Tapon