Vendanges en Champagne : premiers coups de sécateur ce lundi dans la Marne

Les dates de début de vendanges ont été annoncées ce samedi 26 août par le Comité Champagne. La commune de Montgueux, dans l'Aube, a déjà commencé à vendanger, mais dans la Marne on sortira les sécateurs au plus tôt le 28 août.

Commune par commune, cépage par cépage, le Comité Champagne (CIVC) vient de publier ce samedi 26 août les dates de début de vendanges dans les 319 villages viticoles de l'appellation champagne. Si les premiers coups de sécateur ont déjà été donnés dans l'Aube, à Montgueux, les communes marnaises commenceront à vendanger sur une période allant du 28 août au 12 septembre.

Dans la Marne il faudra attendre le lundi 28 août pour croiser des vendangeurs dans les vignes, à Reims et Montgenost, mais uniquement pour le Chardonnay. Suivront les communes de Thil, Pouillon, Brimont, Cernay-les-Reims et Villers-Franqueux, qui vendangeront les trois cépages (Chardonnay, Pinot noir, Meunier) à partir du mardi 29 août. Le gros des troupes s'activera aux alentours du 4 septembre et les derniers à vendanger dans la Marne seront les vignerons de Germaine le 12 septembre.

Ces dates de vendanges précoces classent cette année 2017 dans "le top 5 des vendanges les plus précoces dans l'appellation, en avance d'une dizaine de jours sur la moyenne décennale", précise le comité champagne. La récolte s'annonce "prometteuse", mais "inégale" selon les professionnels du secteur. Cette année encore ce sont environ 120.000 travailleurs saisonniers qui seront employés en Champagne pendant ces vendanges.