Vendanges en Côte-d'Or : des viticulteurs plus optimistes qu'en début de saison

A l'occasion d'une journée spéciale vendanges sur France Bleu Bourgogne, on fait le point sur celles de cette année avec le président de la CAVB ( confédération des appellations et vignerons de Bourgogne), qui est aussi viticulteur à Meursault, Thiébault Huber.

France Bleu Bourgogne : est-ce que tous les domaines de Côte-d'Or ont démarré les vendanges ou bien certains attendent encore un peu ?

Thiébault Huber : Je pense que la majorité a commencé ces derniers jours. Il y en a encore quelques uns qui vont commencer demain. Mais globalement, ce week end, tout le monde aura commencé et les premiers auront peut être même fini.

Et comment on décide quelles parcelles on vendange en premier?

On sait qu'on a des secteurs plus précoces que d'autres en Côte de Beaune. Je suis sur le secteur de Meursault, Volnay, Pommard. Volnay, c'est toujours plus précoce que Pommard. Donc, on commence toujours plus par les Volnay. Cette année, les Chardonnay étaient un peu plus en retard que les Pinot noir. Donc ça, c'est en fonction des suivis de maturité qu'on peut faire depuis début septembre. On regarde l'évolution des pépins, de la peau, du jus et après on analyse ce qui nous donne le sucre, le niveau d'acidité, gage de la qualité d'un millésime. C'est cet équilibre entre la richesse en sucre et l'acidité qu'on recherche.

Justement, ce millésime 2021, il sera bon ou pas ?

Moi, je suis plutôt plus optimiste qu'on ne l'était en début de saison. On a eu cet épisode de gel début avril, juste après Pâques, qui a fortement endommagé la récolte et donc on est sûr qu'on va faire une récolte historiquement basse pour la Bourgogne. Après on a eu un temps très, très compliqué jusqu'à fin juillet. Heureusement, cette semaine, juste avant les vendanges ça c'est amélioré et on a fait le nécessaire pour que l'on ne soit pas trop attaqué par la maladie. Donc, je suis assez confiant.

Vous parlez de récolte historiquement basse, pour vous viticulteurs, c'est plutôt une bonne nouvelle non ? Ça veut dire que les prix vont être plus élevés.

Non, c'est jamais une bonne nouvelle. Parce que quand vous perdez 50 ou 60 % de votre récolte, même si les cours augmentent, jamais ils n'augmentent de 50 ou 60%. Et puis derrière, ça affaiblit nos exploitations parce qu'on n'a plus de stocks. On fait quand même fait vivre des familles. On a investi, on emploie beaucoup de main d'œuvre. La viticulture en Bourgogne ça représente 48.000 emplois.