Vendanges en Gironde : au coeur des Vignerons de Tutiac, la plus grande cave coopérative du département

Avec l'équivalent de 30 millions de bouteilles produites par an, les Vignerons de Tutiac sont les plus gros producteurs associés du département. Ils nous ouvrent les portes du chai pour évoquer les vendanges et un immense contrat avec la Chine.

Les chiffres donnent le tournis : 200.000 hectolitres de vin par an, le fruit de 4.000 hectares de vigne dont 60 % en rouge, 450 adhérents et un chiffre d'affaire de 75 millions d'euros qui a doublé en 8 ans .... bienvenue dans la coopérative XXL de Gironde !

Chez Les Vignerons de Tutiac les vendanges battent leur plein. Sur le quai de réception on assiste au ballet des viticulteurs avec leur chargement de raisin. Ici rien est laissé au hasard, les adhérents doivent montrer patte blanche et porter uniquement la vendange prévue 48 heures à l'avance par les techniciens de la cave.

Une benne de Merlot © Radio France - Stéphane Hiscock

Nous disposons d'une cartographie précise de l'ensemble des parcelles avec des caractéristiques de terroir et des indices de vigueur et de maturité. En fonction de tout ça on oriente la vendanges dans des cuves spécifiques. Jérôme Ossard, directeur technique

Après le quai de réception, on entre au coeur de la cave coopérative dans l'immense cuvier des rouges. Il faut s'imaginer des centaines de cuves en inox et des salariés qui s'affairent sur les passerelles. Au milieu, Paul Oui, l'oenologue en chef, veille au grain.

On sent déjà pas mal d'arômes de cassis et de fruits rouges. C'est un millésime qui s'annonce gourmand avec des tanins souples et déjà bien fondus

Un rosé en cours de vinification © Radio France - Stéphane Hiscock

On quitte le "coeur du réacteur" et l'on retrouve dans son bureau le président de la coopérative. Stéphane Héraud a été élu il y a 10 ans par les 450 vignerons adhérents de la cave. Il met immédiatement l'accent sur la qualité de ses vins : "on peut très bien faire 30 millions de bouteilles par an et avoir le même degré d'exigence qu'un château".

Le résultat de ces efforts des Vignerons de Tutiac c'est la conquête de nouveaux marchés et de nouveaux clients. Le dernier en date s'appelle Shantu, un géant de l'agro-alimentaire chinois qui a passé commande cette année pour 4 millions de bouteilles.