Vendanges en Gironde : "la production et la commercialisation sont catastrophiques" d'après les indépendants

Daniel Mouty, président régional de la fédération des vignerons indépendants et viticulteur dans le Libournais.

En cette fin septembre, les vignerons girondins sont engagés à plein dans les vendanges des vins rouges. Le moment de tirer le bilan d'une année noire, tant en terme de production que de commercialisation, avec Daniel Mouty, président régional de la fédération des vignerons indépendants et vigneron lui-même dans le Libournais.

Une année de production historiquement basse

Au vu de ses 60 hectares de vignes et des vendanges en cours, Daniel Mouty dresse un bilan sans appel pour la récolte de l'année : "si je fais une demi-récolte, je serai satisfait. Pour les raisons que l'on connaît, le gel d'avril, et puis la pluie, et les attaques du mildiou qui ont été d'une violence totale."

"Le climat a été d'une violence totale cette année" Daniel Mouty, président régional de la fédération des vignerons indépendants

Les exploitations en agriculture conventionnelle ont autant souffert qu'en agriculture biologique. Mais Daniel Mouty souligne le rôle essentiel des aides proposées par l'État pour soutenir les vignerons en difficulté : "les exploitations qui étaient en bonne santé avant cette période noire vont encore correctement. Celles qui étaient en mauvaise santé vont très, très mal. Je vois en parcourant l'Entre-Deux Mers, où j'ai beaucoup de vignobles, beaucoup de vignes abandonnées, ce qui est un signe grave d'une situation qui s'enfonce."

Le problème des ventes et du prix du vin restent entiers

Les stocks sont au plus hauts dans les chais, faute d'une commercialisation acceptable à cause du Covid, et les cours du vin s'en ressentent: "les prix de vente du Bordeaux vrac, tel qu'il est pratiqué ou qu'il était pratiqué couramment, est inférieur aux coûts de production, y compris dans les périodes de production normale. C'est assez catastrophique."

Pour pouvoir vivre de sa production, Daniel Mouty défend "une autonomie totale dans la commercialisation : aller chercher soi-même les consommateurs. Evidemment, dans une année comme celle-là, sans salons, sans les visites à nos clients, ça nous a beaucoup manqué." Il revendique également l'innovation comme l'une des conditions de survie de la filière.