Vendanges en Gironde : le succès de l'entreprise d'insertion Preistavigne

Cette entreprise d'insertion basée à Langon compte parmi ses clients de nombreux grands crus classés. Si Smith Haut Lafitte lui fait confiance aujourd'hui c'est que Preistavigne doit sans doute proposer un travail de qualité, réalisé en partie, par des salariés en insertion.

Créée en 2005 Preistavigne offre ses services aux viticulteurs toute l'année : l'hiver pour tailler, au printemps pour épamprer et donc en septembre pour vendanger. Le point commun d'une partie de ses salariés : des parcours de vie compliqués. Aujourd'hui ils sont en contrat d'insertion par l'activité économique, financés en partie par l'État.

Vincent Poutays, l'un des 4 associés de l'entreprise d'insertion défend le système : "la première marche pour eux c'est de se lever le matin et d'avoir un travail mais au fur et à mesure on monte la barre. L'objectif, il est aussi commercial. On veut des salariés compétents qui sont capables, un jour, d'aller tailler des vignes dans un grand cru classé".

L'objectif pour eux c'est la "ligue 1" de la viticulture : être autonome avec un sécateur au milieu des rangs de vigne d'un grand cru classé Vincent Poutays, directeur technique de Preistavigne

Vincent Poutays Copier

Au milieu d'une parcelle à Gabarnac dans l'appellation Cadillac on retrouve Sonia, 27 ans. Elle est arrivée à Preistavigne il y a 8 ans avec un contrat d'insertion. Aujourd'hui elle est chef d'équipe en CDI. Un parcours sans fautes pour cette jeune femme qui n'avait jamais vu un pied de vigne de sa vie : "aujourd'hui quand je vois un jeune perdu dans son travail je comprends ce qu'il vit et ça me donne envie de l'aider".

Sonia, du contrat d'insertion au CDI Copier

Après quelques déboires financiers en 2010 et une aventure ratée dans la reprise d'une exploitation en fermage, Preistavigne a retrouvé l'équilibre. La société a même de beaux jours devant elle car les viticulteurs font de plus en plus appel aux prestataires de services pour leurs travaux à la vigne.