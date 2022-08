Vendanges en Isère : malgré la sécheresse, "la qualité est là"

Le soleil cogne encore en ce mardi 23 août sur les coteaux de Saint-Savin (Isère), exposés plein Sud. Une vingtaine de vendangeurs s'activent sur les 8 hectares des coteaux de la Rémonde, sur le domaine du "Loup des vignes". Car les vendanges y ont déjà démarré, avec une grosse semaine d'avance par rapport aux années précédentes. Malgré la sécheresse historique et la canicule de cet été, le résultat est plutôt bon.

"La qualité est là, il y a des très bons degrés, il y a des jolis jus qui sont très aromatiques", décrit Stéphanie Loup, la co-exploitante, assez satisfaite après les premiers coups de sécateurs. Car les dernières semaines ont été très incertaines. "Les pluies de la semaine dernière ont fait le plus grand bien à la vigne", confirme Mario, l'autre co-gérant, au milieu des grappes de raisin. Cette bonne récolte qui s'annonce est "un vrai soulagement" pour Stéphanie et Mario. "Après les épisodes de gel de l'année passée, nous n'avions presque plus de stock. On va donc pouvoir assurer la vente auprès de nos clients, c'est important".

Des vendanges de plus en plus précoces

Face à la canicule et à la sécheresse de l'été -le mois de juillet a été le plus sec enregistré par météo France depuis 1961- les deux vignerons ont dû s'adapter. Ils ont laissé davantage de feuilles sur les vignes qu'à l'ordinaire afin de préserver les grappes du soleil. Et ils ont avancé la date de ces vendanges. "On a une semaine d'avance au moins par rapport à d'habitude", confirme Stéphanie. "C'est même trois semaines d'avance par rapport aux anciens", souligne Christian, présent quasiment chaque année depuis 50 ans pour les vendanges. "Ces vignes je les ai vendangées pour la première fois en 1971 et on démarrait bien plus tard, pas avant le mois de septembre."

Cépages différents, nouveaux terrains, des évolutions à venir face au changement climatique

Bien que réputée aimant la chaleur et le sec, la vigne a souffert cet été de la canicule, en particulier les jeunes vignes qui n'ont pas les racines assez profondes. Avec des étés qui s'annoncent toujours plus chauds et secs, Stéphanie est consciente qu'il faut faire évoluer sa façon de travailler : "on essaye de compenser en plantant des cépages un peu plus tardifs", elle envisage même d'acheter des terrains orientés Nord pour retrouver de la fraîcheur ou encore de planter des cépages plus secs pour équilibrer les taux de sucre de ses vins. Les matinées de vendanges dureront encore au moins jusqu'à la fin de la semaine pour le Chardonnay. Avant que suivent les autres cépages.