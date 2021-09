Vendanges : "on fera 30% de notre récolte habituelle", déplore un vigneron d'Amboise

Gel, pluies et mildiou... L'année a été compliquée pour les vignerons, mais c'est maintenant l'heure des vendanges... et du bilan. A Limeray, près d'Amboise, Jacques Dutertre et son équipe récoltent ses 37 hectares de vignes depuis mi-septembre. Il estime qu'il aura "au mieux" 30 % de sa récolte habituelle.

"Là, on a une très belle parcelle de cabernet... Une qui n'a pas été touchée par le gel". Jacques Dutertre regarde ses vignes, tout juste vendangées. A cause des intempéries, l'année a été difficile." Notre métier, c'est de prévoir et anticiper la météo. Et c'était mission impossible cette année..."

Des intempéries, qui rendent ensuite les vendanges particulièrement compliquées. Les vignes ont poussé à cause de la pluie et les raisins sont rares. "Et comme on fait tout à la main, on prend plus de temps à les chercher", explique le vigneron. A l'issue des vendanges, Jacques Dutertre espère avoir 30 % de récolte. "Mais ça sera peut-être moins..."