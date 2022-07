Vendanges un 29 juillet : "l'effet direct du réchauffement climatique" pour le directeur de la cave d'Héraclès

Les premières grappes de muscats arrivent dans les cuves ! Non vous ne rêvez pas, les vendanges, viennent de démarrer, ce vendredi matin, du côté de Codognan, dans le Gard. À la Cave d'Héraclès, premier vignoble 100% bio de France, où France Bleu Gard Lozère a passé la matinée en direct. Frédéric Saccoman est le directeur de la Cave d'Héraclès. Il était à 8h en direct sur FB Gard Lozère : "Je suis dans la cave d'Héraclès, dans le chai et en fait, on regarde rentrer les premiers raisins de muscat. Ce matin là, ils viennent de franchir le pas de la porte.

Mais vous vous rendez compte? Vous êtes en train de vendanger un 29 juillet. Aussi tôt, c'est du jamais vu, non?

Eh oui, je regrette chaque année effectivement de devoir vous appeler pour vous dire qu'on a battu un nouveau record de précocité. En 2020, c'était effectivement le 31 juillet ce qui était complètement fou. Et maintenant, c'est le 29 juillet. Donc on touche du doigt l'effet direct du réchauffement climatique sur le végétal.

Mais pourquoi est ce qu'il arrive aussi tôt cette année le raisin de muscat ?

Il arrive aussi tôt parce qu'on a eu un millésime où on a eu très chaud tout le temps, en fait. On s'en souvient tous maintenant et on le vit encore. Et que les vignes vivent leur développement en accéléré puisque tout simplement quand il y a de l'eau -notamment par l'irrigation bien sûr, je parle même pas de pluie, on n'en parle même plus, "entre guillemets"- mais quand il y a de l'eau et quand il y a des grosses chaleurs, la plante vit en accéléré son cycle et elle est prête plus tôt. Et comme les consommateurs que nous sommes tous, on souhaite toujours avoir des vins de muscat -en tout cas pour ceux qu'on fait là à onze degrés et demi, etc etc - mais si on veut qu'ils fassent "onze degrés et demi", c'est maintenant qu'il faut les vendanger.

Donc c'était vraiment une nécessité de commencer aujourd'hui. Ce n'est pas en regardant le voisin que vous vous êtes dit "Il faudrait que je m'y mette moi aussi" ?

Non, c'est pas la compétition un peu masculine ! Je ne vais pas prendre des expressions grossières, mais le truc, c'est effectivement qu'on commence maintenant. Mais c'est pour ne plus s'arrêter pendant huit semaines, c'est pas juste "aujourd'hui, on fait 60 tonnes et on s'arrête quinze jours". C'est vraiment, on démarre là et dès la semaine prochaine, on continue.

Mais les cépages que vous vendangez aujourd'hui, est-ce que vous pourrez encore les vendanger demain ou il faudra les changer parce qu'avec le réchauffement climatique, ils ne seront plus assez résistants ?

Effectivement, votre remarque est bonne. La problématique de l'adaptation au réchauffement climatique, c'est quelque chose qui nous anime déjà depuis un moment au niveau de la profession en général,. L'adaptation des cépages, des techniques culturales, c'est nécessaire. On devient, je dirais, au niveau climat, les conditions climatiques qu'on doit avoir dans le nord de l'Afrique maintenant. Le Maghreb et la France, ça doit commencer à se ressembler au niveau climatique. Et c'est vrai que la problématique maintenant, ça va être de transformer notre mode culturale et sans doute nos encépagements vers des cépages qui sont adaptés à ces climats-là. Et à charge à nous après d'expliquer ça aux clients puisque c'est encore une fois nous, consommateurs, qui sommes toujours en recherche de sauvignons, de muscat et de chardonnay -pour parler des raisins blancs-. Et demain, peut être qu'on boira des choses qui ne seront plus ces cépages là, parce que les cépages ne vont pas y arriver.

On dit que le raisin aime la chaleur. Il aura quel goût, le millésime 2022 ?

Ça va être un bon millésime parce qu'en fait, la contrepartie de la chaleur, de l'absence d'eau, c'est que les maladies se développent très peu. Donc en fait, aujourd'hui, on on est sur des raisins qui sont sains, donc ils vont être bons. Après la difficulté qu'on risque d'avoir si jamais il ne pleut toujours pas, c'est que pour les vignes qui ne sont pas irriguées, le stress hydrique va être un problème aussi de qualité. Mais pour l'instant, on espère toujours le fameux orage du 15 août qui .. s'il est tranquille.. nous aide.