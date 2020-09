Vendanges : la récolte précoce s'annonce déjà bonne dans le Pilat

Sur le domaine de Thierry Farjon à Malleval, aux confins de la Loire l'Isère et l'Ardèche, les raisins sont déjà mûrs. Le viticulteur a démarré sa récolte ce lundi, en général les vignes arrivent à maturité à la fin du mois du septembre.

Thierry Farjon débute les vendanges avec le raisin blanc, ici du cépage Viognier et du Chardonnay © Radio France - MC

Les raisins sont très sucrés et donc prometteurs pour la cuvée 2020. Leur précocité, Thierry Farjon les explique par la météo de cette année 2020 : "On a eu des chaleurs au mois d'avril qui étaient très importantes, beaucoup plus que d'habitude. Et la vigne, dès qu'elle a un petit rayon de soleil elle en profite pour pousser très très vite. Cette année s'annonce très belle. On a eu un petit manque d'eau au printemps, mais les gros orages d'été nous on permis de maintenir les vignes."

Thierry Farjon sur l'une de ses parcelles de vignes dans les hauteurs du Pilat © Radio France - MC

Le viticulteur est finalement soulagé de ce climat favorable qui rattrape un peu le bilan de l'année : "Commercialement ça a été très compliqué, pendant un mois et demi on n'a vu personne à la cave. Donc on a eu beaucoup de temps à consacrer à nos vignes, puisque personne n'était à la cave, on a pu travailler et préparer toutes les parcelles."

Les vendanges des 9,5 hectares du domaine Farjon devraient être terminées au plus tôt mi septembre.