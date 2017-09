Vendanges : le gel et la grêle vont amputer la récolte sur le plateau de Gergovie

C'est une sorte de série noire pour Serge Persilier, vigneron bio installé à la Roche Blanche dans le Puy-de-Dôme. Ses vignes ont été touchées par la grêle à quatre reprises lors des six dernières années. A deux semaines des vendanges, la cuvée 2017 s'annonce quantitativement petite.

Certains auraient imploré le ciel ou insulté Toutatis sur le plateau de Gergovie, mais Serge Persilier n'est pas du genre à se plaindre. Pas le temps de se lamenter, il faut faire tourner la société, contre vents et marées. Ou plutôt contre gel et grêle. La cuvée 2017 s'annonçait pourtant belle et précoce. Mais la météo est passée par là. Un épisode de gel tardif en avril, puis un gros orage de grêle le 8 juillet et patatras. Installé à la Roche Blanche, Serge Persilier possède dix hectares de vignes (dont neuf en production) sur le versant-est du plateau. A la Roche Blanche donc, mais aussi à Pérignat-lès-Sarliève, au Crest, à Veyre-Monton et à La Sauvetat (sous l'appellation Corent pour les deux dernières parcelles).

Baisse de 70% de la production

Les caprices du ciel auront fatalement des conséquences sur sa récolte et donc sur son chiffre d'affaires. L'an dernier, le vigneron bio avait produit 280 hectolitres. Cette année, il espère tout au plus approcher la centaine d'hectolitres. Soit une baisse de production qui pourrait flirter avec les 70%. Paradoxalement, la météo ne devrait pas avoir d'impacts négatifs sur la qualité du vin. "le gel a exclusivement touché la quantité. A ce moment-là, on avait des inflorescences (c'est le raisin avant qu'il soit fécondé) le gel a brûlé des bourgeons qui étaient fructifères.... Quant à la grêle, elle est arrivée assez tôt dans l'été. "le grains de raisin n'avaient pas encore changé de couleur... Ils étaient très très durs... On n'a pas eu de maladie du tout... Le peu de raisins qui sont passés au travers seront bons".

Serge Persilier vigneron bio à La Roche Blanche (Puy-de-Dôme) © Radio France - Eric Le Bihan

Vendanges d'ici deux semaines

Un vin de bonne qualité donc, mais il n''empêche que la baisse de la maigre production va se faire sentir dans les caisses. Ça tombe vraiment mal puisque le viticulteur puydômois a récemment investi dans un nouveau bâtiment à La Roche Blanche. Hors de question pour autant d'augmenter le prix des bouteilles. Ses fidèles clients lui en voudraient. Serge Persilier commencera ses vendanges d'ici deux semaines... Si la météo le permet.