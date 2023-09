Vendanges : les gendarmes patrouillent aussi dans les vignes

Vous les voyez peut-être dans nos vignes en ce moment… Les vendangeurs bien sûr, mais aussi les gendarmes. Ils viennent encadrer cette période importante en Côte-d'Or. Ils s'assurent que les règles soient respectées. Une vigilance qui doit permettre de lutter contre les vols dans les domaines, de faire appliquer la législation sur le travail des saisonniers ou encore simplement de s'assurer que tout se passe bien pour tout le monde. Des gendarmes qui se déplacent à pied, en voiture, mais qui arpentent aussi les parcelles à vélo.

Une présence appréciée

Les patrouilles de gendarmes sont quotidiennes et aléatoires. Elles sont en général bien perçues par les travailleurs sur place. En tout cas selon l'adjudant Vincent de la brigade de Beaune. "Les vendangeurs sont toujours contents de nous voir, explique-t-il. Des fois, ça me fait sourire parce que je me dis qu'on est en train de les distraire, ils lèvent un coup les yeux de la vigne et ils sont contents de nous voir. Ils font un petit signe, on répond un petit bonjour, ça fait toujours plaisir."

La brigadier-chef Marie et l'adjudant Vincent assurent avec leurs collègues les patrouilles dans les vignes. © Radio France - Dimitri Morgado

Plus personnellement, le militaire a aussi l'impression d'apporter sa pierre à l'édifice. Les vendangeurs peinent à recruter chaque année, et pour lui, la présence des gendarmes peut permettre de rassurer les saisonniers et ainsi de les faire revenir d'une année sur l'autre. "J'estime qu'en tant que gendarme, même si je n'ai pas cueilli une seule grappe de raisin, et bien j'ai contribué aux vendanges 2023", se réjouit l'adjudant Vincent.

Et alors du côté des viticulteurs, est-on aussi contents ? La réponse est oui pour la CAVB, la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne. Selon le syndicat, cette présence des forces de l'ordre permet de lutter efficacement notamment contre les vols. D'ailleurs, la gendarmerie et les professionnels du secteur viticole signent chaque année depuis 2018 une convention qui permet d'acter cette action dans les vignes.

Les gendarmes à bicyclette

Les agents ont l'habitude de patrouiller en voiture ou à pied, mais pendant les vendanges, ils le font aussi à vélo. Un mode de déplacement que l'adjudant Vincent apprécie par son côté pratique, écolo et sympathique. "À choisir, je préfère être en vélo qu'en véhicule, admet-il. Le contact est plus facile en vélo qu'en véhicule. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, je suis pour le dialogue, et à choisir je préfère franchement le vélo."

Le militaire, qui se définit comme sportif, a ainsi l'impression de lier l'utile à l'agréable. Mais le gendarme rappelle tout de même que ce n'est pas pour autant les vacances. "Il faut savoir que nous, on est en relation directe avec d'autres collègues qui sont en véhicule ou à pied et que l'on peut engager des forces au plus vite, détaille-t-il. Nous sommes armés sur les vélos, on peut interpeller, on a tout ce qu'il faut." Voilà qui est clair.