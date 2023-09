Vendanges : les vignerons du Forez recrutent

Des vendanges mi-septembre, c’est l’idéal pour le recrutement, parce que la plupart des potentiels saisonniers sont rentrés de vacances et que les étudiants n’ont pas encore repris les cours. Preuve en est le succès du speed dating organisé ce mardi 5 septembre par le Pôle emploi de Montbrison : "On a eu 80 personnes en deux heures, souligne Eric Rochard, responsable d’équipe au Pôle emploi de Montbrison, c'est un petit peu plus que l'an dernier, mais chaque année les vignerons sont satisfaits de pouvoir former ou compléter leurs équipes de cette façon".

Et ce n'est pas Stéphanie Guillot, viticultrice à Sainte-Agathe-la-Bouteresse , qui dira le contraire, puisqu'elle n’a pas eu de mal à trouver la vingtaine de vendangeurs qu’elle cherchait. "J'ai une base de vendangeurs qui reviennent chaque année et pour compléter je m'y prends trois semaines à l'avance en les contactant et en passant des annonces via Facebook. Cette année Pôle emploi a été particulièrement efficace parce que j'ai eu des candidatures spontanées il y a déjà deux semaines".

Les vendanges, parfois un tremplin pour un emploi de longue durée

L'un des avantages du speed dating est aussi de voir immédiatement à qui on a affaire. Marine est venue tenter sa chance : "Je suis chauffeur poids-lourd, mais suite à un retrait de permis je n'ai plus de travail. Les vendanges ça me dépannerait bien".

Mais pour Eric Rochard, il ne faut pas voir les vendanges uniquement comme un job d’appoint : "Ca peut être un moyen de se remettre le pied à l'étrier, mais aussi de découvrir des métiers. On a en ce moment une vigneronne qui est en train de rédiger une offre pour un emploi durable d'ouvrier agricole et elle va peut-être le recruter parmi les vendangeurs qu'elle vient de recruter, qui sait...".

Les vendanges devraient débuter en début de semaine prochaine et le recrutement se poursuit jusqu'aux premiers coups de sécateurs, auprès des vignerons directement ou auprès du Pôle emploi de Montbrison, puisqu’il peut toujours y avoir des désistements dans les équipes.

"Le raisin sera sucré"

Avec la chaleur de ces dernières semaines, la date des vendanges a un peu avancé dans l'exploitation de Stéphanie Guillot, qui est confiante sur la qualité du raisin : "Il a une très très jolie couleur parce qu'il a bien pris le soleil. La canicule a fait réduire la taille des grappes, mais le raisin sera sucré. On a eu de la maladie cette année, mais on a réussi à la maintenir à un niveau raisonnable en traitant comme d'habitude". Elle prévoit de vendanger ses 10 hectares de vigne en une dizaine de jours.