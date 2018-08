Décimé par le gel et la grêle l'an dernier, le vignoble de saint-Pourçain a souffert de la canicule cet été. Les vendanges devraient débuter entre le 5 et 10 septembre, soit avec près de deux semaines d'avance. Mais la vigne a besoin d'eau.

Saint-Pourçain-sur-Sioule, France

Ce n'est pas la même ampleur que l'an dernier avec la grêle et le gel, mais la canicule a fait souffrir la vigne cet été et des dégâts sont redoutés sur l'appellation Saint-Pourçain. "C'était de l'ordre de 50 à 60% de perte sur le millésime 2017" précise Jean-Michel Ferrier, le président du syndicat des viticulteurs.

Il y a eu un effet canicule... Jean-Michel Ferrier, président du syndicat des viticulteurs de Saint-Pourçain

Les conséquences de la canicule n'ont toutefois rien à voir avec ce que les viticulteurs ont connu l'an dernier. "Les raisons se sont recroquevillés sur eux même" explique Jean-Michel Ferrier, "la vigne a souffert avec la chaleur, et le vigneron aussi".

"On sera sur une vendange précoce" poursuit Jean-Michel Ferrier. Des contrôles de maturité seront effectués chaque semaine à partir du 21 août pour déterminer la date du début de la récolte. "On avait l'habitude de commencer fin septembre, là ce sera entre le 5 et 10, je ne sais pas si c'est à cause du réchauffement climatique, mais on constate que c'est de plus en plus tôt".

Demande de modification du cahier des charges de l'AOP pour pouvoir arroser

Afin de limiter les dégâts causés par la canicule et le manque d'eau à l'avenir, une modification du cahier des charges va être demandée. "C'est une option qu'on envisage, ce serait du goutte à goutte, et quelque chose de très réglementé, mais nous serions les premiers dans le val de Loire" ajoute Jean-Michel Ferrier. Le vignoble de Saint-Pourçain s'étend sur près de 640 hectares, pour plus d'une centaine de producteurs.