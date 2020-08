Vendanges précoces dans l'Orléanais : promesses d'un très bon cru

Du jamais vu. D'habitude à cette époque Hubert Piel est encore en vacances. Mais ce lundi 31 août, c'est dans ses rangs de vignes que le vigneron de Mareau-aux-Prés s'affaire. Les vendanges ont débuté.

"C'est la première fois que personnellement avec mon épouse et même la génération d'avant que l'on commence au mois d'août, en soit c'est déjà _une date historique_" confie Hubert Piel. Jusqu'à présent, les vendanges débutaient plutôt à la mi-septembre voire un plus tard mais là, les coupeurs et porteurs de hotte sont déjà à l'action. Les parcelles de gris meunier et pinot rouge sont les premières à être ramassées. Réchauffement climatique ou année exceptionnelle? "On s'adapte, on s'adapte, c'est pas gênant, on a des belles journées encore, il fait doux, c'est plus agréable de travailler " confesse le propriétaire avec sa femme et son oncle du domaine du Clos Saint-Fiacre.

Les vignes du Clos Saint-Fiacre à Mareau-aux-Prés dans le Loiret © Radio France - Christophe Dupuy

Dans la lignée d'un très bon millésime

Épargnées cette année par le gel, les 16 hectares en AOC Orléans et Orléans Cléry du Clos Saint-Fiacre sont bien gorgées de raisin. Le Chardonnay en blanc tout particulièrement. La qualité semble être aussi au rendez-vous. "On aurait eu un peu plus d'eau, cela aurait été encore mieux mais on va pas se plaindre, les grosses chaleurs du mois d'août ont grillé quelques grappes mais _on est vraiment sur de très bonnes bases_" détaille Hubert Piel. Il faut bien sûr voir comment tout cela va se vinifier mais "c'est sûr qu'on est plus dans la lignée d'un très bon millésime que d'un millésime classique" rajoute le vigneron. De quoi redonner du sourire dans les cœurs et dans les verres après un printemps difficile dû au confinement.