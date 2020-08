Des vendanges précoces cette année dans le Jura

Sur un coteau au dessus des Arsures près d'Arbois, les vendangeurs du domaine Daniel Dugois sont au travail. Les vendanges ont débuté ce lundi pour ce domaine de 11 hectares. Certaines structures de taille plus importante comme par exemple la maison Henri Maire ou la Fruitière Vinicole d'Arbois ont commencé la récolte dès la semaine dernière, mais c'est véritablement cette semaine que la plupart des vignerons se lancent, avec en premier lieu les vendanges des chardonnay pour l'élaboration du crémant.

Les premiers chardonnay du millésime 2020 pour l'élaboration du crémant. © Radio France - Christophe Mey

Les vendanges 2020 sont précoces, le réchauffement climatique est passé par là, mais ce n'est pas le record de ces dernières années. "En 2003, année de la canicule, les vendanges avaient débuté le 13 août", rappelle Jean-Charles Tissot, le vice président du CIVJ (Comité Interprofessionnel des Vins du Jura). "Sur les 15 dernières années, 2020 est le quatrième millésime où l'on vendange en août, c'est exceptionnel. Même les plus sceptiques reconnaissent qu'il y a une nette évolution: en 20 ans, le début des vendanges a été avancé de trois semaines en moyenne".

Le millésime promet d'être de bonne qualité

Au domaine Dugois, Philippe Dugois, le vigneron confirme: "Jusqu'en 1988 on vendangeait plutôt début octobre dans le Jura, ensuite ça a été courant septembre, et maintenant c'est de plus en plus souvent en août". Et le millésime s'annonce de bonne qualité. Après un printemps très prometteur, la chaleur et la sécheresse ont suscité quelques inquiétudes cet été. "Les raisins grillaient au soleil ou perdaient leur jus" analyse Philippe Dugois, "mais grâce aux quelques pluies de ces dernières semaines, on aura un beau millésime en qualité. Après, pour la quantité, ça dépendra des parcelles, certaines ont quand même souffert de la chaleur".

Une organisation adaptée aux risques sanitaires

Ces vendanges sont également particulières dans le contexte de l'épidémie de coronavirus. Les 25 à 30 vendangeurs du domaine Dugois ne sont pas masqués, car dans les vignes il y a largement assez de place pour respecter la distanciation, à condition de changer l'organisation habituelle du travail. "D'habitude les raisins sont coupés avec dans chaque rang de vigne deux personnes face à face" explique Philippe Dugois, "cette année ils ne sont qu'un par rang, ça complique un peu l'organisation".

Philippe Dugois supervise le remplissage du pressoir. © Radio France - Christophe Mey

Maryvonne est une vendangeuse expérimentée, elle revient pour la quatrième fois chez Dugois, et de ne pas avoir comme tous les ans un ou une collègue en face d'elle, ça lui manque un peu: "c'est un peu spécial, c'est plus compliqué, on y passe plus de temps parce qu'il faut prendre les deux côtés en même temps, mais chacun y met du sien et il n'y a pas de problème". Le domaine Dugois devrait vendanger cette semaine les crémants, chardonnay et poulsard, les trousseau et savagnin ce sera un peu plus tard. Les vendanges dans le Jura devraient s'étaler jusqu'à mi-septembre selon les domaines et les cépages.