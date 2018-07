Les vendanges approchent à grand pas en Alsace. Comme l'année dernière, elles devraient-être précoces. Certains vignerons pensent sortir les sécateurs dans la semaine du 20 août et recherchent déjà des vendangeurs.

La chasse est déjà lancée dans certains domaines, c'est le cas à Wettolsheim près de Colmar, à la maison Wunsch et Mann installée en bio. Ils ont 20 hectares et recherchent déjà des vendangeurs pour la fin du mois d'août.

Une dizaine de personnes disponibles et volontaires sont recherchées. Il faut appeler, si ça vous intéresse, le 03.89.22.91.25. C'est payé au SMIC.

Chaque année en Alsace, environ 19.000 offres de vendangeurs sont à pourvoir. Pour postuler, il suffit d'appeler directement les vignerons, de passer par pôle emploi, ou d'appeler la ligne téléphonique Alsace Vendange qui entrera en service à la mi-août.

Les vendanges précoces ça complique la tâche, puisqu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont encore en contrat au mois d'août. Mais on devrait y arriver. On compte sur toutes les personnes motivées et volontaires," Thierry Mann