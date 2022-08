Vendanges précoces pour le vin de Bellet : moins de jus, autant de goût

Les huit vignerons de l'appellation Bellet à Nice ont commencé les vendanges trois semaines en avance à cause de la sècheresse. Moins de raisins récoltés, mais la qualité des grains est au rendez-vous.

Au Clos Saint Vincent, près de Nice, les vendanges ont commencé avec trois semaines d'avance : les grains sont plus petits, mais la qualité est là.

"On n'a jamais récolté aussi tôt", constate Carine Dalmasso, présidente du Syndicat des vignerons de l'appellation Bellet et propriétaire du Domaine de la Source. Comme elle, les sept autres vignerons de Nice ont commencé les vendanges avec trois semaines d'avance.

C'est une autre conséquence de la sècheresse : le manque d'eau a fait mûrir le raisin plus vite que prévu. "Si on les laisse plus longtemps, le taux d'alcool augmente, justifie la productrice. Là, il est à 13,5 degrés. C'est parfait."

Un très bon millésime."

Les grains récoltés sont plus petits que les années précédentes. Joseph Sergi, exploitant du Clos Saint-Vincent à Nice, montre certains raisins blancs d'une grappe fraîchement récoltée : "Ils font la taille d'un petit pois." Mais le producteur n'est pas inquiet. "C'est magnifique qu'elle aie pu mûrir malgré le manque d'eau", ajoute-t-il.

La sècheresse n'a pas empêché les vignes de donner de bons fruits. C'est ce qu'explique Frédéric. Sommelier à Monaco, il donne un coup de main pour les vendanges du Clos Saint-Vincent depuis cinq ans : "L'eau apporte de la moisissure. Cette année, on n'a eu ni pourritures, ni maladies." Récoltés plus rapidement, les raisins n'ont également pas eu le temps de se faire manger par les nuisibles.

"On a récolté moitié moins que l'an passé."

Si la qualité n'est pas remise en cause, la quantité, en revanche, va en pâtir. "Je pense qu'on va perdre 20% de notre production par rapport à l'an passé", témoigne Joseph Sergi. Même constat au Domaine de la Source : "On n'a presque terminé les vendanges de notre cépage blanc. On a récolté moitié moins que l'an passé."

Carine Dalmasso est la propriétaire du Domaine de la Source, à Nice. A cause du manque d'eau, elle a récolté moitié moins de raisins pour faire du vin blanc cette année. © Radio France - Juliette Bourgault

Cette perte de productivité va-t-elle se faire ressentir sur le prix de la bouteille ? Pour Carine Dalmasso, c'est encore trop tôt pour le dire, mais c'est probable. "On est aussi touchés par l'augmentation du coût des matières premières, comme le carton, ou le verre", rappelle-t-elle.

"Réfléchir à des solutions"

Plus que l'absence de pluies, c'est surtout la grêle qui inquiète les vignerons : cette dernière est fatale pour les plantations. Mais la sècheresse aussi les pousse à s'organiser pour les années à venir, admet la porte-parole des vignerons de l'appellation Bellet : "A la rentrée, on a prévu de réfléchir à des solutions. Par exemple, nous, on n'a presque pas touché aux vignes, on les a laissé au naturel, sans couper."

L'irrigation raisonnée aussi se prépare. Cette année, les exploitants ont obtenu des dérogations de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) pour arroser. Sauf qu'installer un système goutte à goutte prend du temps, et de l'argent. "On n'a pas irrigué cet été", lâche Carine Dalmasso.