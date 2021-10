Vendanges satisfaisantes pour les vignerons de l'AOC Côtes de Toul

Bilan plutôt satisfaisant pour les vignerons de l'AOC Côtes de Toul en Meurthe-et-Moselle. Les viticulteurs se sortent bien d'une saison marquée par les gelées et les attaques du mildiou et de l'oïdium.

Quel bilan pour les vignerons de l'appellation AOC Côtes de Toul en Meurthe-et-Moselle ? Les vendanges sont terminées pour la vingtaine de vignerons qui exploite 120 hectares dans le Toulois. Des vendanges terminées partout et que les vignerons craignaient entre les gelées du mois d'avril et un été très humide qui a favorisé la prolifération du mildiou et de l'oïdium.

Soulagement

Malgré ces nombreux obstacles, les vendanges ont été bonnes, stables en quantité par rapport à l'an dernier, selon Stéphane Vosgien, vigneron à Blénod-les-Toul et président de l'organisme de défense et de gestion des Côtes de Toul :

"On est soulagé de ce millésime parce que ça a été très éprouvant et très compliqué au niveau des aléas [...] On est tous relativement satisfait quand même. On a une jolie qualité. On devrait avoir des beaux vins et des équilibres très intéressants."

Stéphane Vosgien qui aurait préféré produire un peu plus car les stocks en AOC Côtes de Toul sont tendus malgré la crise du Covid qui a fait baisser les ventes en restauration ou caves par exemple.

"Une belle maturité"

Au domaine de l'Ambroisie, basé à Toul, Thomas Colson, co-gérant a le sourire. Son vignoble a été épargné par le gel et les dégâts ont été limités concernant le mildiou et l'oïdium :

"On ne l'a pas fait de gaieté de coeur mais on a utilisé des traitements un peu plus costauds et on a réussi à maîtriser la maladie. Au final, au bilan, on va faire mieux qu'en 2020. On craignait de ne pas arriver à atteindre les degrés d'alcool pour avoir une maturité parfaite. Au final, on a une belle maturité au vu de l'année et de la date de récolte au mois d'octobre."