Vendanges : un millésime précoce, entre espoir sur la qualité et crainte pour la quantité

La saison des vendanges a commencé dans les vignobles français. Pour certains, l'heure est encore au recrutement. Mais en moyenne cette année, les vendanges ont deux semaines d'avance. Une avance qui laisse espérer de la qualité, mais pas de la quantité.

Gel, canicule printanière suivie d'un été sec, le vignoble français n'a pas été épargné par les intempéries cette année, et les vendanges s'annoncent avec deux semaines d'avance en moyenne, avec des quantités en forte baisse mais une qualité au rendez-vous.

Deux semaines d'avance, bonne ou mauvaise nouvelle ?

Les vendanges battent déjà leur plein dans l'Hérault, où certains vignerons auront fini avant la fin du mois d’août. Dans certains secteurs, on a même commencé à rentrer des rouges. Les dernières estimations pour le Languedoc Roussillon sont de 10,5 millions d'hectolitres. C'est moins que l'an passé où la récolte était d'un peu plus de 12 millions d'hectolitres. Une récolte déjà en baisse par rapport aux années précédentes. Même si la qualité devrait être au rendez-vous, Guilhem Vigroux que France Bleu Hérault a rencontré, est inquiet. Il vendange une parcelle de Sauvignon, à la sortie de Villeveyrac. "La vigne est belle, pleine de feuilles mais il y a peu de grappes, comme si la vigne avait gardé en mémoire la sécheresse de l'an passé et se préservait." C'est inquiétant pour les années à venir selon le vigneron qui ajoute que l' autre souci, c'est qu'il risque d'y avoir "embouteillages" à la cave car les parcelles mûrissent toutes en même temps. Lire l'article de France Bleu Hérault.

Les vendanges commencent aussi sur le Ventoux pour le blanc et le rosé. Et une perte de production de 20% par rapport à l'année dernière est envisagée pour certains vignerons. Des températures glaciales ont gelé 3.000 hectares en avril. Le reportage de France Bleu Vaucluse :

Encore des recrutements en Champagne et dans le Sancerrois

Les dates des vendanges en Champagne, commune par commune, seront connues ce samedi et en attendant, certains recrutent encore des saisonniers. Un bureau spécial vendanges est ouvert à Épernay et gère 1.500 postes sur le bassin. Postes à la cueillette rémunérés à la tâche ou à l'heure, voilà le gros des offres. Et c'est plus dur encore pour les demandeurs d'emploi de trouver d'autres postes, au pressoir par exemple. Lire le reportage de France Bleu Champagne-Ardenne.

Pôle Emploi innove cette année pour le recrutement des vendangeurs dans le Sancerrois : désormais recruteurs et candidats peuvent être mis en relation directement via un site internet. Le but : simplifier les démarches des deux côtés. C'est le moment de postuler, si vous voulez faire les vendanges dans le Sancerrois. Cette année, elles devraient débuter vers le 10/15 septembre. Pas besoin de CV, il suffit de donner quelques renseignements personnels. Selon la responsable de l'agence d'Aubigny-sur-Nère, Corinne Thierry, qui prend l'exemple d'un poste de vendangeur : "Ce qui intéresse le recruteur, c'est quelqu'un qui soit là tous les jours, qui soit en bonne santé parce que c'est un poste physique et qui ait envie d'apprendre. Ce qu'il cherche, c'est avant tout des candidats motivés". Lire le reportage de France Bleu Berry.