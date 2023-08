Vendanges vers le 15 septembre, en Berry

C'est traditionnellement par le pinot gris que les vendanges commencent en Berry avec le vignoble de Reuilly. Le temps un peu moins chaud début août a ralenti la maturation des raisins, mais cela s'annonce bien globalement pour les six appellations berrichonnes : Sancerre, Menetou-Salon, Quincy, Reuilly, Châteaumeillant et Valençay.

Les dernières années, très ensoleillées, avaient tendance à faire monter trop haut le taux de sucre ; les viticulteurs ne seront pas confrontés à cette difficulté cette année. se réjouit Hélène Mardon, co-présidente de l'appellation Quincy : " Là, on voit bien que le raisin encore un peu vert, n'est pas complétement mûr. On a encore des taux de sucre un peu bas et des acidités encore marquées. Il faut donc lui laisser un peu de temps. On est à dix degrés pour le taux de sucre. Il faut qu'on arrive à douze, voire douze et demi."

ⓘ Publicité

Hélène Mardon, co-présidente de l'appellation Quincy © Radio France - Michel Benoit

La vinification devrait être plus simple également. Une annnée globalement équilibrée. Mise à part la grèle qui a haché les vignes à Preuilly, il n'y a pas eu cette année d'épisodes climatiques dévastateurs : " On a eu un printemps un peu humide quand même, poursuit Hélène Mardon. Sur notre domaine, on est en bio. Il a fallu être très vigilant et faire beaucoup de préventif, mais on n'a pas eu de gros coups de chaud, de gros coups de froid, ni d'eau trop importante non plus. " Il a fallu surveiller la menace du mildiou en Quincy mais aussi celle du black-rot : " C'est aussi un champignon qui nous avait bien impacté, l'an dernier sur nos parcelles, explique Hélène Mardon*. Il se développe sur grappes et grignotte les raisins au fil du temps si on n'intervient pas. On utilise des traitements préventifs à base de cuivre contre le black-rot, et de soufre contre le mildiou."*

Le raisin va encore mûrir une quinzaine de jours en Berry © Radio France - Michel Benoit

Le millésime s'annonce donc bon, mais la prudence reste de mise. Les viticulteurs devront encore composer cet hiver avec une certaine tension sur le verre. L'achat de bouteilles devra être largement anticipé, et à un coût plus élevé depuis le début de la guerre en Ukraine.