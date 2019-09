Vendangeurs le temps d'une matinée pour découvrir la viticulture

Une quinzaine de visiteurs sont venus récolter les raisins et découvrir le monde du vin le temps d'une journée

Murviel-lès-Béziers, France

Et si vous deveniez vendangeur le temps d'une journée ? Pour faire connaître les métiers du vin, la Confédération des vignerons indépendants organise en septembre des journées de découverte dans les vignes un peu partout en France.

Contre quelques euros, les visiteurs participent à la récolte, puis font une visite des domaines, un repas collectif et une dégustation de vin. Depuis dix ans, touristes et locaux participent à ces journées en immersion au domaine Galtier à Murviel-lès-Béziers.

Une demi-tonne de raisins

Au milieu des vignes, on retrouve des touristes italiens, ukrainiens, russes, mais aussi des locaux. Pour Annie, qui habite à Béziers, c'est déjà la 3ème récolte. "_C'est l'ambiance, le plaisir d'être dans les vignes_, partager les connaissances des viticulteurs...donc c'est intéressant, sourit la retraitée. On est bien, on est en groupe, l'ambiance est bonne. C'est une journée par comme les autres !".

Une fois reçue les consignes de sécurité, les paniers des vendangeurs du jour se remplissent très vite. En une matinée, 500 kilos de raisins sont ramassés, puis mis en cuve dans la foulée.

"Il y a une demande des gens de comprendre comment on fait du vin, comment fonctionne une exploitation...de rentrer dans ce monde-là, résume Lise Carbonne, la vigneronne. Mais c'est un monde à partager, parce que le vin c'est du partage ! Leur montrer comment on travaille, la pénibilité de ce travail-la, moi je le prends comme quelque chose de citoyen."

D'ici quelques semaines, 2000 bouteilles seront fabriquées à partir des récoltes du jour à Murviel-lès-Béziers. Chaque participant recevra la sienne. D'autres journées découvertes sont prévues dans l'Hérault.