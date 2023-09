Vendangeurs mal nourris, mal logés : une affaire d'esclavagisme moderne découverte en Champagne

C'est suite à un contrôle de l'inspection du travail que le préfet de la Marne a pris un arrêté le 15 septembre pour fermer un hébergement à Nesle-le-Repons qui ne respectait pas la règlementation en matière d'hébergement collectif. À l'intérieur, des dizaines de travailleurs sans papiers, employés par un prestataire de service pour faire les vendanges en Champagne, mal logés et mal nourris. La CGT de la Marne en dénombre au total 52, d'origine sénégalaise, malienne ou encore mauritanienne.

ⓘ Publicité

Un logement sans fenêtre ni toit

"Ils étaient dans un dortoir qui ressemble plutôt à l'intérieur d'un hangar, avec des tapis de piscine, pas de couvertures, pas de toiture au-dessus de la tête, de la laine de verre", détaille Sabine Dumesnil, secrétaire départementale de la CGT dans la Marne, qui a rencontré les vendangeurs. Dans son arrêté portant fermeture d'hébergement collectif de travailleurs saisonniers, la préfecture note "la présence d'au moins 60 couchages, de literies de fortunes, d'absence de nettoyage et de désinfection, d'état répugnant des toilettes, des sanitaires et des lieux communs (...) et de l'existence d'un risque électrique par contact direct avec des pièces nues sous tension".

Pour seule nourriture, ils n'avaient qu'un sac de riz et du raisin, selon des propos récoltés par des membres de la CGT qui ont rencontré les travailleurs, depuis relogés par la préfecture de la Marne dans un hôtel et dans les locaux d'une association.

Des vendangeurs sans contrats de travail

Le contrôle de l'inspection du travail a également permis de mettre à jour l'absence de contrats de travail. Et si le prestataire de service agricole qui les a logés, une société nommée ANAVIM basée à Paris, est connu, on ne connaît pas à ce jour le donneur d'ordre, la maison de Champagne pour laquelle ils travaillaient. Eux ne le savent pas. "La dérive, elle est à plusieurs niveaux, l'État qui autorise n'importe qui à être prestataire, et il y a la complicité des donneurs d'ordres, parce qu'on pense que ce ne sont pas des petites maisons de Champagne qui sont derrière ça", dénonce Sabine Dumesnil. En 2020, le procès de plusieurs prestataires de services pour une affaire d'esclavagisme moderne avait fait grand bruit.