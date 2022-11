Vendée : 11 foyers de grippe aviaire en un mois

Depuis la reprise de l épidémie de grippe aviaire, la préfecture de Vendée a compté 11 foyers confirmés d’influenza aviaire entre le 4 octobre et le 2 novembre 2022 chez des éleveurs professionnels à Saint-Martin-des-Noyers, aux Pineaux, à La Chaize-le-Vicomte, à Saint-Fulgent (3), Saint-Hilaire-des-Loges, Moutiers-sur-Le-Lay, Foussais-Payré, Moreilles et à La Chapelle-aux-Lys. Au total, ce sont près de 187 000 oiseaux qui ont été touchés dans des élevages confinés : 5 élevages de dindes (48 000), 5 élevages de canards (58 700) et 1 élevage de poules pondeuses (80 000). Le département de la Vendée est placé en vigilance depuis la découverte, l'été dernier, de plusieurs cadavres d’oiseaux sauvages dépistés positifs à l’influenza aviaire sur le littoral et sur un étang de la commune Les Landes Genusson,

Répartition des foyers de grippe aviaire en Vendée, au 2 novembre 2022 - Préfecture de Vendée

Une contamination par les oiseaux sauvages

Selon la préfecture, "La première hypothèse de contamination pour ces élevages serait une introduction du virus via l'__avifaune sauvage contaminée". La préfecture rappelle les mesures de précaution : "Les transports d’oiseaux sont interdits autour de ces élevages. Une zone de protection d’un rayon de 3 km et une zone de surveillance de 10 km sont mises en place autour de ces foyers avec pour objet d’interdire les mouvements d’oiseaux en sortie et entrée de zones. Pour les particuliers, détenteurs d’oiseaux de basse-cour et d’ornement, il convient de protégez les élevages et les basses-cours". La préfecture de Vendée rappelle également que le non-respect de ces mesures est passible d’une amende de 750 euros.