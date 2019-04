VIDÉO - Le fils d'un ostréiculteur vendéen découvre une huître "oubliée" âgée de plus de 30 ans

Talmont-Saint-Hilaire, France

"Au début, j'ai vu ce qui ressemblait à un gros caillou, j'ai regardé, et j'ai vu que c'était une huître. Une huître gigantesque !" raconte Rudy, le plus jeune des enfants Petitgas. Il porte fièrement la bête à bout de bras, "40 centimètres, 1,3 kilos".

Moi qui suis né dans le métier, et qui suis ostréiculteur depuis 42 ans, je n'en ai jamais vu une comme ça"

- Jacques Petitgas

Il se promenait avec un ami, mercredi 27 mars, quand les deux enfants ont déterré la bête dans un parc à huître de son père. Une belle huître de belle forme, avec un beau sabot, oubliée pendant des années dans le sable où elle s'était enterrée : "Et elle est bien vivante !"

"Elle a plus de 30 ans"

"Elle était dans le lit de la rivière, les sables bougent beaucoup. Et vu qu'on a enlevé de vieux parcs à huître ça a pu faire bouger le fond et la rendre visible, mais ça reste un mystère", raconte Mélinda, l'épouse de l'ostréiculteur. En regardant les striures sur la coquille, elle estime que l'huître "a plus de 30 ans, ça c'est certain".

Les striures de l'huître montreraient qu'elle a vécu plusieurs dizaines d'années. © Radio France - Marc Bertrand

Retraite de luxe pour "mamie huître"

Mais "il faudrait que l'Ifremer l'analyse" pour être certain de son âge exact. "En tout cas, elle est très résistante, pour avoir tenu tout ce temps. Elle doit avoir envie de vivre" sourit Jacques Petitgas : "Elle n'a pas dû être stressée dans sa vie", car les huîtres réagissent à leur environnement.

C'est une bonne nouvelle pour Talmont, ça montre la qualité de nos eaux pour la production ostréicole"

L'ostréiculteur compte justement la chouchouter pour lui offrir la vie la plus longue et heureuse possible : "On va la placer dans un panier dans un parc ostréicole où elle sera en pleine eau, à l'abri". L'endroit est tenu secret, pour éviter le vol. Et pourquoi pas la manger ? "Surtout pas ! Et puis, elle est tellement grosse, il faudrait la couper et la cuire au four, ça ne vaut pas le coup".