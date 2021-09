Vendée : le littoral envahi par des tonnes de poulpes depuis le début de l'été

Des tonnes de poulpes envahissent le littoral, depuis le début de l'été... Le phénomène concerne toute la côte atlantique, et notamment la Vendée et la Loire-Atlantique. Le problème pour les pêcheurs, c'est que les poulpes, ou pieuvres, sont extrêmement voraces, et mangent notamment les crustacés.

Dix fois plus de poulpes que d'habitude

A la criée de l'Herbaudière, sur l'île de Noirmoutier, on en est à 14 tonnes de poulpes, contre une tonne et demi par an habituellement. Ca se vend très bien dans le sud de l'Europe, d'autant plus que c'est une espèce qui se bonifie avec la congélation. Mais pour les pêcheurs caseyeurs, spécialisés dans les crustacés, le manque à gagner est certain. C’est le cas de Stéphane Boulineau, patron du Koala, un bateau de Saint-Gilles-Croix-de-Vie : « ils mangent tout, étrilles, crabes, araignées et homards, qu’on retrouve complètement déchiquetés dans les casiers. Je n’avais jamais vu ça ».

Stéphane Boulineau à son retour de pêche © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Pour ce professionnel, le manque à gagner est évident. Même si les poulpes se vendent, c’est évidemment moins rentable que le homard… Par exemple, ce lundi, Stéphane Boulineau a remonté cinq beaux homards, mais trois autres ont été la proie de poulpes, c’est environ 100 euros de perdus. Il compte tirer 150 euros des homards intacts, mais pour lui, le compte n’y est pas : « c’est une journée nulle. Avec 50 euros de carburant, les traites et les frais, je suis perdant ». Sur l’ensemble de la saison, le marin estime avoir perdu environ 15 % de bénéfices.

"Il peut y avoir plusieurs explications" - Stéphane Auffret, directeur de l'océarium du Croisic

Le phénomène n''est pas vraiment expliqué par les scientifiques. Bien sûr, on pense au réchauffement climatique, mais pour Stéphane Auffret, directeur de l'océarium du Croisic, ce n’est pas si évident : « C’est souvent dû à une bonne reproduction, l’absence de prédateurs, une bonne quantité de nourriture à l’éclosion des larves, ou encore des courants favorables. Peut-être que quelques degrés liés au réchauffement climatique ont joué, mais je ne pense pas que ce soit la seule raison ». Mais le scientifique reconnait que personnellement, il n’avait jamais assisté à un phénomène d’une telle ampleur.