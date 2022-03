Grippe aviaire : l'épidémie explose en Vendée, progresse en Loire-Atlantique, 174 foyers identifiés

L'épidémie de grippe aviaire continue d'exploser en Vendée : ce mardi 8 mars, le ministère de l'agriculture fait état de 148 foyers de contamination dans le département, ainsi que d'une quarantaine de suspicions. Le virus s'étend également dans le sud de la Loire-Atlantique avec 26 foyers identifiés.

Plusieurs centaines de milliers d'animaux ont été abattus dans la zone.

- Virginie Alavoine, chef de service des actions sanitaires au ministère de l'agriculture

Il y avait plus de 10 millions de volailles en Vendée avant le début de l'épidémie ; depuis, plusieurs centaines ont été abattues. "_C'est l'unique mesure de lutte [en cas de contamination], on abat tous les animaux dans l'élevage"_, explique Virginie Alavoine.

Un arrêté du 7 mars a mis en place un périmètre réglementé en Loire-Atlantique. - Crédit : préfecture de Loire-Atlantique

Une zone de surveillance a été mise en place depuis le 4 mars en Vendée et depuis le 7 mars en Loire-Atlantique. "C'est un zone dans laquelle on a mis en place des restrictions : on interdit tous les mouvements d'oiseaux et on dépeuple certains sites par prévention", poursuit-elle. Dans cette zone réglementée, les particuliers doivent aussi rentrer leurs volailles en intérieur.

Des équipes en renfort pour abattre les volailles

"À la préfecture, ils font surement tout ce qu'ils peuvent, ils sont peut-être débordés aussi, reconnaît Thierry Lumineau, responsable de la section avicole à la FDSEA 85, mais il faut que cela suive plus vite pour le vide des bâtiments et l'équarrissage." Pour gérer le dépeuplement - tuer les volailles, l'État fait appel à des prestataires et des vétérinaires. Des équipes sont venues en renfort et il pourrait y en avoir d'autres.

"On a une petite dizaine d'équipes qui sont mobilisées dans la zone, répond Virginie Alavoine. En temps normal, on abat les volailles quasiment le jour où on a le résultat voire de manière préventive. En ce moment, on abat moins vite qu'en temps normal, peut-être un jour ou deux de plus, mais tout le monde est mobilisé pour le faire le plus vite possible."