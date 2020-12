Vendée : un cas de grippe aviaire dans un élevage de canards

Le ministère de l’agriculture n’a annoncé ce lundi : à ce jour, en France, cinq élevages, dont un en Vendée, sont touchés par le virus H5N8, l’influenza aviaire. A chaque fois, les animaux sont abattus par précaution et leur transport est interdit dans un large périmètre.

Ce qui n’était jusqu’ici qu’une suspicion se confirme : un élevage de 7.000 canards maigres de Saint-Maurice-des-Noues, près de Fontenay-le-Comte, dans le sud de la Vendée, est bien touché par l’épidémie de grippe aviaire H5N8. Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation l’a annoncé ce lundi, de même que la Préfecture de la Vendée, par la voie d'un communiqué.

Quatre autres élevages professionnels sont touchés en France, trois dans les Landes et un dans les Deux-Sèvres. L’ensemble des animaux de ces élevages ont été abattus ou sont en passe de l’être. Dans le cas de l'élevage vendéen, cela concerne 7.000 canards, qui ont été euthanasiés.

Des zones de protection de 3km et de surveillance, dans un rayon de 10 km, ont été mises en place autour des foyers. Les mouvements de volailles sont interdits dans ces secteurs et des mesures sanitaires strictes doivent être observées. La traçabilité des mouvements en rapport avec les élevages infectés permet aussi d’identifier d’autres élevages qui auraient pu être exposés. Des prélèvements y sont effectués pour rechercher le virus. Et bien sûr, les mesures de protection à respecter par les professionnels comme par les particuliers (basses-cours) restent en vigueur.

L’influenza aviaire n’est pas transmissible à l’homme par la consommation de viande de volailles, œufs, foie gras et plus généralement de tout produit alimentaire.