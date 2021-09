Vendée : un label IGP pour les huîtres de Noirmoutier, "je dis bravo, hourra !"

Les ostréiculteurs noirmoutrins, en Vendée, sur la ligne de départ pour aller décrocher la célèbre étiquette jaune synonyme d'obtention du label Indication Géographique Protégée (IGP). Une réunion publique est organisée, ce vendredi à 17 heures à la coopérative ostréicole La Nouvelle brille, à La Guérinière. Elle devrait, entre autres, réunir la vingtaine de producteurs regroupés à la coopérative ostréicole qui aspirent à rejoindre leurs collègues de Charente-Maritime. Entretien avec Laurent Chiron, président du groupement IGP Marennes-Oléron, seul à avoir décroché ce label jusqu'à présent.

Les retombées pour les ostréiculteurs qui produisent des huitres labelisées IGP sont-elles quantifiables ?

Laurent Chiron : Lorsqu'on a un signe officiel de qualité comme l'IGP, tout est quantifiable, des volumes aux prix, ce qui nous permet d'analyser exactement ce qui se passe. On est sûr d'une chose, le produit Marennes-Oléron a une certaine notoriété qui est peut-être due à son label IGP. Il se vend avant les autres produits, à Noël notamment et on sait que les huîtres d'autres origines se vendent lorsque la marque Oléron est quasiment épuisée. Le signe officiel de qualité permet de vendre plus rapidement. En revanche, on a du mal à voir une différence nette en terme de prix de vente entre une huitre IGP et une autre qui ne l'est pas. Et ce n'est pas logique puisque ce label nous soumet à des contraintes avec un cahier des charges précis qui amènent forcément un surcoût. On devrait donc faire une différence significative entre les huîtres qui ne sont pas IGP telles que celles de Vendée ou celles de Bretagne, de Normandie et d'ailleurs.

Je pense que Marennes-Oléron a 20 ans d'avance, mais ça sert à quoi d'être tout seul dans une course ?

Comment voyez-vous le fait que d'autres groupements d'ostréiculteurs aspirent à décrocher un IGP que vous êtes pour le moment seul à détenir ?

Je dis bravo, Hourra ! Tant mieux. Ca fait déjà 3,4 ans que j'encourage tous mes collègues normands, bretons, arcachonnais ou encore vendéens à aller vers les signes officiels de qualité. Ces gens-là en parlent beaucoup et nous leur disons : allez-y. Aujourd'hui, on est les seuls à avoir des signes officiels de qualité et en plus, le groupement Qualité Marennes-Oléron est la seule organisation de producteurs (OP) reconnue par la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) en France. Pourquoi n'existe-t-il pas une OP dans chaque secteur de production, qui pourrait devenir un organisme de défense et de gestion qui supporterait un signe officiel de qualité. Je pense que Marennes-Oléron a 20 ans d'avance, mais ça sert à quoi d'être tout seul dans une course ? Si on veut savoir qui est le plus fort, il faut être nombreux sur la ligne de départ et il faut que tous nos collègues obtiennent aussi des signes officiels de qualité. Ça va peut-être créer une dynamique où chacun ira se battre encore plus pour être le meilleur.

Plusieurs démarches sont entreprises, en Bretagne, Normandie ou encore du côté du bassin de Thau. Quelle est celle qui a le plus de chances d'aboutir rapidement ?

Les producteurs normands sont en démarche IGP et il y a une interaction qui existe avec l'INAO [organisme qui distribue les labels] depuis de nombreuses années. Ils ont du mal à faire aboutir leur dossier, mais ils sont déjà bien plus avancés que la Vendée. Cette dernière a néanmoins l'avantage de posséder un organisme de défense et de gestion avec Vendée Qualité, qui sait très bien faire les choses et qui ira probablement plus vite que les autres. Mais les producteurs de Noirmoutier savent très bien qu'ils ont quelques années devant eux avant d'obtenir l'IGP.