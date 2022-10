Vendée : un nouveau foyer de grippe aviaire dans un élevage de dindes

Un nouveau foyer de grippe aviaire a été découvert jeudi en Vendée, il a touché un élevage de dindes de Saint-Martin-des-Noyers, un village situé entre Les Essarts et La Roche-sur-Yon. La préfecture précise ce vendredi que tous les oiseaux ont été euthanasiés. Le virus aurait été introduit dans cet élevage par un oiseau sauvage contaminé.

ⓘ Publicité

Pour éviter la propagation du virus, les transports d'oiseaux sont interdits autour de cet élevage. Une zone de protection et une zone de surveillance ont été mises en place autour du foyer comme le veut la réglementation. Le but est d'interdire l'entrée et la sortie d'oiseaux dans cette zone.

Le virus de l'influenza aviaire hautement pathogène (H5N1) observé au cours de l'hiver dernier en Vendée a continué de circuler cet été, véhiculé par les oiseaux sauvages. Depuis la découverte de plusieurs cadavres d'oiseaux sur le littoral et au bord d'un étang fin août, le département est placé en vigilance. Tous les détenteurs de volailles, particuliers et professionnels sont soumis à des mesures de prévention.