Vendée : une saison très mauvaise pour les apiculteurs, victime de la météo

Une très mauvaise saison : c'est ce que disent les apiculteurs, notamment en Vendée, alors que la récolte vient de se terminer. Avec environ 200 tonnes par an, la département est le premier producteur de miel de la région Pays de la Loire et se trouve dans la moyenne nationale. Mais cette année, ce ne sera pas le cas, à cause de la météo. Un printemps catastrophique, un mois de juillet pluvieux puis des températures qui ne décollaient pas… Franck Alétru, président du syndicat l'Abeille Vendéenne et du syndicat national d'apiculture, estime les pertes à environ 50% : « il faut des fleurs. De la chaleur, mais pas trop, de l’humidité, mais pas, trop, et pas de vent. Ce sont les conditions inverses de la production de sel. Quand le vent vient du nord, du nord-est ou de l’est, il assèche le nectar des fleurs ».

Là où il manque le plus de miel, c'est sur les productions de milieu de printemps, de fin de printemps et début d'été. Donc, tous les miels de forêt, les miels d'acacia, de tilleul, les 1000 fleurs, sont en très petite quantité. C’est aussi le constat que fait Stanislas Birault, patron de la "Miellerie de Stan", à Venansault : « ça a été terrible, parce que le nectar ne montait pas dans la fleur. Le peu de nectar que les abeilles rentraient, elles le mangeaient. C’est normal, elles font du miel d’abord pour elles. Nous, on récupère le surplus, et là, il n’’y en avait pas ». Stan estime ses pertes à environ 30% et a aussi perdu des colonies.

Les apiculteurs sont obligés de placer des pièges à frelons asiatiques © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Un autre danger guette en ce moment les ruches : « on a le frelon asiatique qui nous attaque, malgré les pièges qu’on met. Il faut vraiment que les apiculteurs travaillent à éradiquer ce phénomène qui tue nos abeilles ».

Un motif de satisfaction, quand même, pour l’apiculteur : la météo de septembre est bonne. En contrôlant ses ruches, Stanislas Birault constate qu’y a du miel. Celui-là ne se récolte pas. Il devrait permettre aux abeilles de passer l'hivers dans de bonnes conditions.