"Vendre du poisson en circuit-court comme les anciens, c'est ça la modernité" Baptiste, pêcheur à Palavas

Le Salon de l'Agriculture démarre demain Porte de Versailles à Paris. Le grand rendez-vous du monde de l'agriculture se déroule du 26 février au 6 mars 2022 avec une journée consacrée à l'Occitanie le lundi 28 février. Le thème du salon, cette année, est "L'agriculture : notre quotidien, votre avenir". L'agriculture dans l'Hérault, c'est aussi la pêche. On pense évidemment aux chalutiers et aux thoniers senneurs de Sète et Agde, mais il y a aussi ceux qu'on appelle les "petits métiers".

La prud'homie de Palavas-les-Flots regroupe 52 patrons pêcheurs, certains pêchent dans les étangs, de Vic-la Gardiole jusqu'à l'étang de l'Or, d'autres en mer de Frontignan-Ouest à la Grande-Motte, en passant par Carnon. Des patrons pêcheurs qui sortent chaque jour (ou plutôt chaque nuit !) et qui vendent en direct aux clients sur le quai au petit matin.

Des pêcheurs fiers de vendre en circuit court

Un circuit-court dont ils sont fiers, "c'est une philosophie pour nous, notre poisson, il a une âme" s'enthousiasme Baptiste Canville, le premier prud'homme de la prud'homie de Palavas-les-Flots. Dorade royale l'été, le loup, le marbré, la seiche, la rascasse, la sole, les raies, les crustacés et coquillages, l'anguille, les poissons de saison pêchés avec des méthodes sélectives "qui épargnent les poissons juvéniles, revendique Baptiste Canville, on respecte la taille du poisson pour que l'espèce puisse se reproduire, nous avons une vision à long terme de la faune et la flore pour gagner notre vie tout en pensant au lendemain".

Une vente en circuit-court revendiquée haut et fort, "nous faisons comme les anciens, c'est un autre mode de consommation loin des supermarchés où on trouve de tout, tout le temps, et nous, à Palavas, on pense que c'est ça la modernité".

Les clients cherchent du poissons frais

Et les clients répondent présents comme Paul qui a acheté de la rascasse ce matin, "c'est toujours un moment d'émotion pour moi quand je viens sur les quais, je ne sais jamais ce que je vais trouver et donc cuisiner le midi. Je viens voir ce qu'ils ont pêché dans la nuit et je prends quelques recettes". Un peu plus loin, Paul Courtaux, le patron du restaurant le Saint-Georges fait son marché, "tous les matins, je viens acheter le poisson le plus frais possible pour en faire ma part haute gamme sur les menus du midi. Ce matin, j'ai trouvé du marbré pour mon tartare. c'est parfait !"