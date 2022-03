France Bleu Poitou en direct du salon de l'agriculture ce vendredi 4 mars de 10h à 12h

Vendredi 4 mars, France Bleu Poitou vous emmène visiter le Salon de l’Agriculture de Paris. La « plus grande ferme de France » qui accueille cette année plus de 600 000 visiteurs. Vendredi, Aurélie Garcia y déambule micro à la main pour vous le faire découvrir. Une déambulation à la rencontre des agriculteurs et producteurs du Poitou avec les vaches Parthenaises, les chèvres, les moutons, les truites, les fromages du Poitou, les concours… Et puis bien sûr, le pavillon des produits et saveurs de France où nos productions poitevines sont dignement représentées : fromages, charcuteries, tourteaux, broyé, bières.

Emission spéciale en direct du Salon de l’agriculture, vendredi 4 mars de 10h à midi, sur France Bleu Poitou.

Le Poitou au salon de l'agriculture © Radio France - Frédéric Fleurot