Venez récolter vos patates sur l’Aubrac

Une activité ludique à partager en famille sur la commune du Buisson en Lozère. Les pépites de l’Aubrac association qui regroupe 12 producteurs proposent pour la troisième année consécutive aux particuliers de ramasser des pommes de terre de Lozère.

Des patates que vous paierez un euro du kilo contre deux euros en magasin avec en plus une dégustation sur place. L’objectif de cette journée est de faire connaître la patate de l’Aubrac lancé il y à peine 3 ans par 12 agriculteurs. Lise et julien couple d’éleveurs se sont lancée il y a deux ans : "c’est un trésor de l’Aubrac explique Lise, regarder, elles sont _brillantes, belles et très fermes_."

L’histoire de la production de patate sur l’Aubrac est récente, mais la culture de la patate explique julien : "nos grands-parents cultivés les patates, mais pour leur propre consommation".

Si la culture de la pomme de terre a été impulsée sur l’Aubrac, c’est pour satisfaire les besoins de la spécialité phare du plateau, le fameux et incontournable aligot, recette à base de purée et tome d’Aubrac.

Aujourd’hui, on peut enfin faire un aligot 100 % locale

